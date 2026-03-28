Entre el recogimiento y la fe, cientos de feligreses participaron en la procesión del Viernes de Dolores
Cientos de fieles acompañaron la procesión del Viernes de Dolores en el Casco Antiguo que recorrió desde la iglesia de La Merced hasta la Catedral Metropolitana, en un ambiente de solemnidad y devoción.
Cientos de personas participaron la noche del viernes en la procesión del Viernes de Dolores, una de las primeras actividades que marcan el inicio de la Semana Santa en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.
La jornada comenzó a las 6:00 p.m. con una eucaristía, y a las 7:00 p.m. dio inicio la procesión, integrada por tres andas: el descendimiento, el Cristo redentor y la de la virgen de la dolorosa.
El recorrido partió desde la iglesia de Nuestra Señora de La Merced, tomó la avenida Central y culminó en la Catedral Basílica Metropolitana Santa María la Antigua.
Durante el trayecto, 178 personas que forman parte de la Cofradía del Cristo Rendentor Virgen de los Dolores, acompañaron las andas, en una manifestación de fe que congregó tanto a feligreses como a visitantes.
Previamente, en la iglesia San Francisco de Asís, la imagen de la Virgen Dolorosa fue preparada y vestida antes de ser trasladada al punto de partida en la iglesia de la Merced.
La procesión representa los siete dolores de la Virgen María y constituye un momento de reflexión para los creyentes, en el inicio de las celebraciones de la Semana Santa.
Cientos de fieles acompañaron la procesión del Viernes de Dolores en el Casco Antiguo que recorrió desde la iglesia de La Merced hasta la Catedral Metropolitana, en un ambiente de solemnidad y devoción. Video Cortesía iglesias del Casco. https://t.co/l5udb9UErgpic.twitter.com/c5RJE7G94H