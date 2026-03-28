Panamá, 28 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Semana Santa

    Entre el recogimiento y la fe, cientos de feligreses participaron en la procesión del Viernes de Dolores

    Cientos de fieles acompañaron la procesión del Viernes de Dolores en el Casco Antiguo que recorrió desde la iglesia de La Merced hasta la Catedral Metropolitana, en un ambiente de solemnidad y devoción.

    Katiuska Hernández
    Entre el recogimiento y la fe, cientos de feligreses participaron en la procesión del Viernes de Dolores
    Procesión del viernes de dolores en el Casco Antiguo. Cortesía ATP, Ministerio de Cultura y las Iglesias del Casco.

    Cientos de personas participaron la noche del viernes en la procesión del Viernes de Dolores, una de las primeras actividades que marcan el inicio de la Semana Santa en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.

    +info

    Conozca los horarios de misas y procesiones de Semana Santa 2026 en el Casco AntiguoSemana Santa en Panamá: se esperan 300,000 visitantes y $6 millones en impacto económico

    La jornada comenzó a las 6:00 p.m. con una eucaristía, y a las 7:00 p.m. dio inicio la procesión, integrada por tres andas: el descendimiento, el Cristo redentor y la de la virgen de la dolorosa.

    El recorrido partió desde la iglesia de Nuestra Señora de La Merced, tomó la avenida Central y culminó en la Catedral Basílica Metropolitana Santa María la Antigua.

    Entre el recogimiento y la fe, cientos de feligreses participaron en la procesión del Viernes de Dolores
    Procesión del viernes de dolores. Cortesía ATM, Ministerio de Cultura e Iglesias del Casco.

    Durante el trayecto, 178 personas que forman parte de la Cofradía del Cristo Rendentor Virgen de los Dolores, acompañaron las andas, en una manifestación de fe que congregó tanto a feligreses como a visitantes.

    Entre el recogimiento y la fe, cientos de feligreses participaron en la procesión del Viernes de Dolores
    Feligreses contemplan la procesión del viernes de dolores. Cortesía ATM, Ministerio de Cultura e Iglesias del Casco.

    Previamente, en la iglesia San Francisco de Asís, la imagen de la Virgen Dolorosa fue preparada y vestida antes de ser trasladada al punto de partida en la iglesia de la Merced.

    Entre el recogimiento y la fe, cientos de feligreses participaron en la procesión del Viernes de Dolores
    Procesión del viernes de dolores. Cortesía ATP, Ministerio de Cultura e Iglesias del Casco.

    La procesión representa los siete dolores de la Virgen María y constituye un momento de reflexión para los creyentes, en el inicio de las celebraciones de la Semana Santa.

    La actividad forma parte del calendario religioso que cada año reúne a miles de personas en el Casco Antiguo, consolidándose como una de las expresiones de fe más representativas del país.

    Entre el recogimiento y la fe, cientos de feligreses participaron en la procesión del Viernes de Dolores
    Procesión de la dolorosa llegando a plaza Catedral. Cortesía ATP, Min Cultura y las Iglesias del Casco
    Entre el recogimiento y la fe, cientos de feligreses participaron en la procesión del Viernes de Dolores
    Entre el recogimiento y la fe, cientos de feligreses participaron en la procesión del Viernes de Dolores
    Entre el recogimiento y la fe, cientos de feligreses participaron en la procesión del Viernes de Dolores
    Entre el recogimiento y la fe, cientos de feligreses participaron en la procesión del Viernes de Dolores
    Entre el recogimiento y la fe, cientos de feligreses participaron en la procesión del Viernes de Dolores
    Entre el recogimiento y la fe, cientos de feligreses participaron en la procesión del Viernes de Dolores

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • PASE-U 2026: Ifarhu explica por qué se retrasó el primer pago y cuándo llegará. Leer más
    • Estos son los 20 primeros médicos que liderarán la investigación en la CSS. Leer más
    • Emiten alerta por estufas Frigidaire vendidas en Panamá por posible fuga de gas. Leer más
    • El Canal de Panamá busca un Superman. Leer más
    • Mayer Mizrachi impulsa cobro de estacionamientos en la cinta costera 3. Leer más
    • Balboa y Cristóbal: claves de una posible prórroga en las concesiones portuarias. Leer más
    • Pago del bono permanente a jubilados y pensionados: fechas y montos. Leer más