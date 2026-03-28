Entre el recogimiento y la fe, cientos de feligreses participaron en la procesión del Viernes de Dolores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Cientos de fieles acompañaron la procesión del Viernes de Dolores en el Casco Antiguo que recorrió desde la iglesia de La Merced hasta la Catedral Metropolitana, en un ambiente de solemnidad y devoción.

Cientos de personas participaron la noche del viernes en la procesión del Viernes de Dolores, una de las primeras actividades que marcan el inicio de la Semana Santa en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.

La jornada comenzó a las 6:00 p.m. con una eucaristía, y a las 7:00 p.m. dio inicio la procesión, integrada por tres andas: el descendimiento, el Cristo redentor y la de la virgen de la dolorosa.

El recorrido partió desde la iglesia de Nuestra Señora de La Merced, tomó la avenida Central y culminó en la Catedral Basílica Metropolitana Santa María la Antigua.

Procesión del viernes de dolores. Cortesía ATM, Ministerio de Cultura e Iglesias del Casco.

Durante el trayecto, 178 personas que forman parte de la Cofradía del Cristo Rendentor Virgen de los Dolores, acompañaron las andas, en una manifestación de fe que congregó tanto a feligreses como a visitantes.

Feligreses contemplan la procesión del viernes de dolores. Cortesía ATM, Ministerio de Cultura e Iglesias del Casco.

Previamente, en la iglesia San Francisco de Asís, la imagen de la Virgen Dolorosa fue preparada y vestida antes de ser trasladada al punto de partida en la iglesia de la Merced.

Procesión del viernes de dolores. Cortesía ATP, Ministerio de Cultura e Iglesias del Casco.

La procesión representa los siete dolores de la Virgen María y constituye un momento de reflexión para los creyentes, en el inicio de las celebraciones de la Semana Santa.

Cientos de fieles acompañaron la procesión del Viernes de Dolores en el Casco Antiguo que recorrió desde la iglesia de La Merced hasta la Catedral Metropolitana, en un ambiente de solemnidad y devoción. Video Cortesía iglesias del Casco. https://t.co/l5udb9UErg pic.twitter.com/c5RJE7G94H — La Prensa Panamá (@prensacom) March 28, 2026

La actividad forma parte del calendario religioso que cada año reúne a miles de personas en el Casco Antiguo, consolidándose como una de las expresiones de fe más representativas del país.