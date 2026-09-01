Entre farmacias y plataforma; el recorrido de los pacientes para conseguir sus medicamentos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Aunque la aplicación Mi Farma Digital permite al asegurado consultar en tiempo real la disponibilidad de medicamentos, pacientes advierten que la plataforma no garantiza encontrar los tratamientos en las farmacias de la CSS.

Para Lilia Gordón, conseguir sus medicamentos no consiste simplemente en acudir a una farmacia de la Caja de Seguro Social (CSS) y retirarlos. Implica caminar, preguntar, trasladarse de una policlínica a otra y esperar encontrar el tratamiento que necesita para controlar su diabetes.

A sus más de 72 años, debe tomar cuatro medicamentos diferentes para controlar sus niveles de azúcar. Su recorrido comenzó en el Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) de El Hipódromo, donde encontró uno de los fármacos. Luego se trasladó hasta la Policlínica de San Antonio, en San Miguelito, donde consiguió otro, pero todavía le faltaba uno esencial para su tratamiento.

Policlínica de San Antonio. Foto: Yaritza Mojica

Gordón, residente en Romeral, no tiene un teléfono celular que le permita consultar fácilmente la aplicación Mi Farma Digital y conocer en qué farmacia hay disponibilidad. Por eso, tuvo que recurrir a funcionarios de la CSS y a otros asegurados para averiguar dónde podía conseguir el medicamento que le faltaba.

La dapagliflozina, utilizada para tratar la diabetes, aparecía disponible en la Policlínica Manuel María Valdés y en el Hospital Susana Jones Cano, en Villa Lucre. Este último centro le quedaba más cerca desde San Antonio, por lo que emprendió nuevamente el camino para conseguir el medicamento.

Recorrido de los asegurados por un medicamento.

Una situación similar enfrenta Marta Concepción, de 67 años y residente en Paraíso, quien buscaba multivitaminas en gotas, complejo B y gabapentina. Su recorrido comenzó en la Policlínica Manuel María Valdés, donde no encontró ninguno de los medicamentos. Luego se desplazó hasta la Policlínica de Las Cumbres, donde consiguió dos de ellos y aún tiene pendiente encontrar las gotas.

Policlínica Manuel María Valdés, San Miguelito. Foto: Yaritza Mojica

Concepción comentó que su hija la ayudó a buscar en Mi Farma Digital, pero las gotas aparecen como “sin existencia por el momento”.

Ambas mujeres, con movilidad reducida, deberán volver a realizar el mismo recorrido dentro de 30 días, cuando se les terminen sus medicamentos.

La plataforma no garantiza el abastecimiento

Para Enma Pinzón, representante de la Asociación de Pacientes con Enfermedades Crónicas y Degenerativas, contar con la plataforma no garantiza el abastecimiento.

“El sistema de inventario te va a decir que hay el medicamento, aunque solamente cuenten, por ejemplo, en el depósito de Divisa”, señaló.

Según Pinzón, la última actualización de la aplicación reporta 25 medicamentos agotados. Precisamente, son los mismos incluidos en una compra conjunta aprobada en marzo pasado y que aún no se ha completado.

Otro problema, explicó, es que los usuarios pueden ver que un medicamento está disponible sin tomar en cuenta la cantidad reportada. Al llegar a la farmacia, el producto podría haberse agotado.

Según la CSS, Mi Farma Digital permite monitorear en tiempo real el movimiento, reabastecimiento y vencimiento de los medicamentos en los centros de distribución, hospitales y policlínicas.

Procesos de abastecimiento en “calibraje”

El director general de la CSS, Dino Mon, explicó durante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el pasado 26 de agosto, que actualmente se encuentran calibrando estos procesos de abastecimiento. Actualmente el abastecimiento se reporta en un 94%.

Mon señaló que la responsabilidad no recae únicamente en los Centros de Distribución de Medicamentos (CEDI), sino también en los responsables de las farmacias de cada unidad ejecutora, quienes deberán revisar la plataforma, determinar cuándo solicitar un reabastecimiento y coordinar con el nivel central la entrega.

En caso de ser necesario, también podrán gestionar directamente el traslado de los medicamentos desde los centros de distribución.

Sobre los medicamentos próximos a vencer, Mon explicó que los contratos de compra de la CSS establecen que, tres meses antes del vencimiento, la entidad debe informar a los proveedores sobre el recambio del lote. El medicamento debe ser sustituido por uno de mayor duración.

Dino Mon, director de la CSS durante su presentación en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Foto: Elysée Fernández

Este mecanismo ya está contemplado en Mi Farma Digital, que registra la fecha de compra, el número de lote y la fecha de vencimiento de cada medicamento. El sistema genera alertas para que la institución pueda comunicarse con los proveedores cuando los productos se acercan a su fecha de expiración.

Mon destacó que el nuevo sistema busca mejorar la trazabilidad de los medicamentos y hacer más eficiente su distribución desde los centros de almacenamiento hasta las unidades donde son requeridos por los asegurados. Hasta el 31 de julio en la plataforma se habían registrado 220 mil visitas.