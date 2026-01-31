Latin Grammy En Las Escuelas: Boza comparte su historia con jóvenes del Instituto Rubiano

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Estudiantes del Instituto Rubiano vivieron una jornada especial con Boza y el programa Latin Grammy En Las Escuelas, enfocado en educación musical e inclusión creativa.

A pesar de estar en plena época de vacaciones escolares, la tarde del jueves 29 de enero la entrada del Instituto Rubiano, ubicado en el populoso distrito de San Miguelito, lucía inusualmente concurrida. Bajo un sol intenso, decenas de jóvenes compartían alimentos y bebidas, conversaban animados y dejaban ver en sus gestos una expectativa difícil de disimular.

No era para menos. Los estudiantes de este plantel educativo, fundado en 1970, habían recibido una invitación especial a través de Instagram —desde la cuenta oficial del colegio, ir_1970— para participar en Latin Grammy En Las Escuelas, un programa educativo que conecta a estudiantes con profesionales de la industria musical latina, además de apoyar a los departamentos de música de instituciones educativas a nivel mundial con recursos limitados. La invitación señalaba que se presentaría un artista invitado.

Estudiantes se presentan durante el Latin Grammy en las Escuelas de Panamá en el Instituto Rubiano. Foto de Manuel Velásquez/Getty Images para La Academia Latina de la Grabación)

Poco antes de las 2:00 p.m., los alumnos fueron guiados hacia el gimnasio del Rubiano, escenario donde se desarrollaría la actividad. En el trayecto, algunos volvían a leer las frases pintadas en las paredes del instituto, mensajes que parecían dialogar con la jornada que estaba por comenzar: “La educación es la vacuna contra la violencia y la ignorancia” y “Levántate, suspira, sonríe y sigue adelante”.

Ya acomodados en las gradas, todas las miradas se dirigieron a la tarima principal. La expectativa crecía con la llegada del artista invitado: Humberto Ceballos Boza, conocido artísticamente como Boza, cantante panameño nominado al Latin Grammy. La emoción entre los estudiantes era evidente, aunque aún faltaba su intervención.

Vista general de la gala de los Latin Grammy en las Escuelas de Panamá en el Instituto Rubiano. Cortesía de La Fundación Cultural Latin Grammy/Getty Images.

Antes, fue el turno de la delegación musical y folclórica del Instituto Rubiano. Sonrisas, ejecución y coreografías se combinaron en una presentación que arrancó aplausos de todos los presentes y marcó el inicio formal de la jornada.

Estudiantes se presentan durante el Latin Grammy En las Escuelas de Panamá, llevado a cabo en el Instituto Rubiano. Cortesía de la Fundación Cultural Latin Grammy/Getty Images.

Latin Grammy En Las Escuelas es un programa educativo que brinda información y conecta a estudiantes de música con profesionales de la industria musical latina. Foto/Cortesía de La Fundación Cultural Latin Grammy/Getty Images.

Con esta puesta en escena se dio paso al Latin Grammy En Las Escuelas en el Instituto Rubiano, una iniciativa de la Fundación Cultural Latin Grammy, en asociación con Beyond The Instrument de Sony Music Group. Entre el público, además de los estudiantes, se encontraban autoridades educativas, personal docente y figuras del ámbito artístico.

El programa —la primera colaboración con Sony Music Centroamérica y el Caribe— incluyó una sesión de preguntas y respuestas con Boza, quien compartió pasajes de su trayectoria musical y personal.

El artista aseguró que la música fue la herramienta que “me ayudó a creer en mí y a cambiar el rumbo de mi vida”. “No fue fácil [sus inicios], fueron muchos los obstáculos, pero decidí salir de la calle, enfocarme en mis sueños para hoy día poder representarlos a todos ustedes afuera”, dijo ante un auditorio atento.

Boza también expresó su agradecimiento por formar parte de Latin Grammy En Las Escuelas y por la oportunidad de transmitir a los jóvenes que su talento y su identidad cultural tienen valor. “Ojalá este programa los motive a confiar en su creatividad y a entender que sí hay espacio para ellos en la industria”, añadió.

Boza habla durante el Latin Grammy En las Escuelas de Panamá, desarrollado en el Instituto Rubiano. Crédito: Manuel Velásquez Figueroa/Getty Images para la Fundación Cultural Latin Grammy

Por su parte, Nannette Vélez, directora general de programas y medios digitales de la Fundación Cultural Latin Grammy, explicó que la iniciativa busca ampliar el acceso a la educación musical, inspirar a los jóvenes a creer en su talento y brindarles herramientas para desarrollar su creatividad y su futuro dentro de la industria. La fundación —establecida por La Academia Latina de la Grabación— tiene como visión convertirse en un referente mundial en educación musical y empoderar a las comunidades a través de la música y la cultura latina.

En tanto, Beyond The Instrument, iniciativa de Sony Music Group lanzada en 2021, está diseñada para fomentar la equidad y ampliar el acceso a educación tecnológica musical de vanguardia en las escuelas. A través del programa, los alumnos reciben experiencia práctica con herramientas modernas y mentoría creativa de artistas y compositores de Sony Music. Anteriormente, figuras como Gloria Estefan y Carlos Vives han participado en esta iniciativa.

Estudiantes se presentan durante el Latin Grammy en las Escuelas de Panamá en el Instituto Rubiano Crédito: Manuel Velásquez Figueroa/Getty Images para la Fundación Cultural Latin Grammy

Durante la jornada, Boza —conocido por temas como Ella y Party en mi Casa— reforzó un mensaje clave: “Estudien, y tengan presente que los sueños que tienen en su corazón, con trabajo, se pueden hacer realidad”.

La experiencia educativa incluyó además la donación de instrumentos musicales al Instituto Rubiano, que atiende a cerca de 4,000 estudiantes en dos jornadas.

El cantante Boza y estudiantes del Instituto Rubiano posan durante la actividad celebrada en el gimnasio de este plantel ubicado en San Miguelito. Crédito: Manuel Velásquez Figueroa/Getty Images para la Fundación Cultural Latin Grammy

El encuentro llegó a su fin con una nueva presentación de la delegación del Rubiano, esta vez con un tributo al artista invitado, interpretando Hecha Pa’ Mí.

Boza se presenta durante el Latin Grammy En Las Escuelas de Panamá, en el Instituto Rubiano. Crédito/Manuel Velásquez Figueroa/Getty Images para la Fundación Cultural Latin GRAMMY

Y como broche de oro, Boza correspondió al entusiasmo del público interpretando fragmentos de yayA y Orion, cerrando una tarde que, para muchos de esos jóvenes, quedará asociada a la certeza de que los sueños también pueden empezar en una cancha escolar.