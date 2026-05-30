Entre piedras y memoria, comienza la restauración de la plaza de Francia

La primera fase inició con el traslado de equipos, maquinaria y contenedores para la instalación del campamento de obra.

El Ministerio de Cultura inició oficialmente los trabajos del proyecto de restauración integral y puesta en valor de la plaza de Francia y la muralla colonial de Punta Chiriquí, uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos, visitados y representativos del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de Panamá.

Como parte de esta primera fase, durante la madrugada del miércoles se llevó a cabo el operativo logístico para el traslado de equipos, maquinaria y contenedores necesarios para la instalación del campamento de obra y el inicio de las labores especializadas de conservación patrimonial.

Las acciones fueron coordinadas previamente por la Oficina del Casco Antiguo con residentes, comerciantes y usuarios del área, y ejecutadas en conjunto con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el Ministerio de Seguridad Pública y la empresa Administradora de Proyectos de Construcción, S.A., contratista del proyecto.

La intervención contempla trabajos especializados orientados a la restauración arquitectónica, estructural y urbana de la Plaza de Francia, sus áreas verdes, el hemiciclo, la muralla colonial y diversos sectores del Paseo Esteban Huertas, en cumplimiento de los criterios internacionales de conservación patrimonial aplicables a sitios históricos declarados Patrimonio Mundial por la Unesco.

Las obras

Entre las acciones previstas en el proyecto figuran la restauración de pavimentos y revestimientos, la recuperación de elementos arquitectónicos y ornamentales, adecuaciones urbanas y paisajísticas, el fortalecimiento estructural y mejoras en las áreas de circulación y contemplación patrimonial, con el propósito de preservar y realzar el valor histórico, cultural y turístico de este importante espacio público.

La restauración y puesta en valor de la Plaza de Francia y la Muralla Colonial de Punta Chiriquí permitirá fortalecer la conservación de uno de los principales referentes históricos del país, vinculado con la memoria republicana, la ingeniería canalera y el sistema defensivo colonial de la antigua ciudad de Panamá.

Asimismo, el Ministerio de Cultura informó que el proyecto contribuirá a consolidar el Casco Antiguo como un espacio vivo para el encuentro cultural, el turismo sostenible, la educación patrimonial y el desarrollo económico, promoviendo el disfrute responsable del patrimonio histórico por parte de residentes, visitantes nacionales y turistas internacionales.

La muralla colonial de Punta Chiriquí, cuyos orígenes se remontan al siglo XVII, forma parte esencial del valor universal excepcional reconocido por la Unesco dentro del sitio declarado Patrimonio Mundial y constituye uno de los principales vestigios del sistema defensivo colonial de la ciudad de Panamá.

El Ministerio de Cultura pidió la comprensión y colaboración de residentes, comerciantes y visitantes durante el desarrollo de estos trabajos, que forman parte de la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico nacional.