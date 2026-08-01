Entrega de ‘laptops’ a docentes genera dudas por contrato de custodia y falta de soporte técnico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La entrega de 54 mil computadoras portátiles a docentes por parte del Ministerio de Educación desató cuestionamientos entre gremios magisteriales sobre las condiciones del contrato de custodia de los equipos y la falta de información sobre su garantía y soporte técnico.

La entrega de computadoras portátiles a docentes por parte del Ministerio de Educación (Meduca) ha generado inquietud entre algunos educadores y gremios magisteriales, que cuestionan las condiciones establecidas en el contrato de préstamo de los equipos y la falta de información sobre su soporte técnico.

Se trata de 54 mil laptops adquiridas por el Meduca mediante una licitación pública, cuyo precio de referencia era de 27.2 millones de dólares.

La adjudicación fue otorgada al único proponente, la empresa IS Group, S.A., cuyo representante legal es Kassem Fares Redondo. El monto de la contratación aumentó en más de 1.2 millones de dólares, hasta alcanzar los 28.4 millones de dólares. El Contrato S-04-2026 fue refrendado por la Contraloría General de la República el 17 de abril de 2026.

Las computadoras de la marca Liby tienen un costo unitario de 527.45 dólares. Tras la orden de proceder emitida el 20 de abril de 2026, la empresa dispuso de un plazo de 60 días calendario para entregar los equipos a las direcciones regionales de Educación. Actualmente, corresponde la distribución de las laptops a los docentes en los centros educativos.

Precisamente, hace unos 15 días comenzó este proceso de entrega, durante el cual algunos docentes han manifestado su preocupación por aceptar una computadora que continúa siendo considerada un bien del Estado y que, eventualmente, deberá ser devuelta.

Cuestionan custodia del equipo

El vocero de la Asociación de Maestros Independientes (AMIA), Armando Espinoza, manifestó que existen “muchas dudas” sobre las laptops que están siendo distribuidas a los educadores que participaron en los seminarios de formación “entre pares”.

Según explicó, una de las principales preocupaciones radica en que, de acuerdo con el documento que firman los docentes al recibir el equipo, las computadoras continúan siendo propiedad del Estado y el educador asume la responsabilidad de su custodia.

Computadora Liby-Meduca

Espinoza afirma que el contrato no especifica qué ocurrirá en caso de robo, hurto, daños por accidentes, golpes o fenómenos climáticos, situaciones que podrían presentarse debido a los constantes desplazamientos que realizan muchos docentes hacia los centros educativos.

Además, cuestionó que el documento exima al Meduca de responsabilidades frente a terceros y que tampoco detalle el costo del equipo ni los centros de soporte técnico autorizados para atender posibles fallas.

“El docente va a ser custodio, pero también responsable directo de este bien del Estado. Si el equipo se pierde, se daña o presenta una avería, tendría que devolverlo en óptimas condiciones o asumir su costo, el cual tampoco está especificado”, afirmó.

El dirigente agregó que la recepción de las computadoras debe ser una decisión voluntaria y sostuvo que ningún educador puede ser obligado a aceptar un equipo bajo esas condiciones. Indicó que, incluso, entre los docentes circula un formulario que han creado para que cada uno decida si acepta o no la laptop.

Asimismo, la Asociación Movimiento Gremialista de Educadores de la República de Panamá divulgó entre los docentes un formulario de no aceptación del equipo informático, debido a las responsabilidades que implica la custodia del bien tecnológico.

Hace siete días también fue creada en Instagram la cuenta Libyofficial, identificada como “Cuenta de soporte para el proyecto de docentes de Panamá”, en la que se publica información relacionada con las computadoras de la marca Liby.

De igual forma, en el sitio web de la empresa, el propietario del equipo debe seleccionar el país, ingresar los datos de la computadora y proporcionar un correo electrónico para recibir la dirección del centro de servicio autorizado.

En el contrato se establece que la empresa proveedora tiene 1,461 días para garantía y soporte técnico, una vez entregada la computadora.

Conectividad limitada

Otra de las preocupaciones planteadas por el gremio es la falta de conectividad en los centros educativos.

Espinoza aseguró que, aunque el Meduca contrató el servicio de internet para las escuelas, este solo está disponible en las áreas administrativas y no en las aulas ni en los laboratorios donde los docentes desarrollan sus clases.

A su juicio, esta situación limita el aprovechamiento de las computadoras, ya que muchos educadores deben utilizar sus propios datos móviles para acceder a plataformas y recursos digitales.

El dirigente hizo un llamado al Meduca para que explique las condiciones del contrato de préstamo de las computadoras portátiles y garantice la conectividad en los planteles, de manera que los equipos puedan ser utilizados como herramientas de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.

La Prensa solicitó al Meduca información sobre los cuestionamientos relacionados con la marca de las computadoras y el formulario que deben firmar los docentes al recibir los equipos; sin embargo, al cierre de esta edición no había obtenido una respuesta oficial. Además, se envió un correo desde la página web de Liby, y no se ha recibido respuesta.