Entregan a diputados más de 15 mil firmas a favor del proyecto de etiquetado frontal

El Movimiento de Alimentación Saludable (MAS), junto a organizaciones civiles agrupadas en la Alianza Panamá por la Salud, entregó a diputados y autoridades un acta que certifica la recolección de más de 15 mil firmas en respaldo al proyecto de ley del Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional en Panamá.

La iniciativa, de acuerdo al grupo, busca que los consumidores puedan identificar de manera clara los alimentos ultraprocesados con exceso de azúcares, grasas saturadas y sodio, promoviendo decisiones de compra más conscientes y saludables.

Bethy Cruzado, directora general de MAS, agradeció a todas las personas que participaron en la campaña y destacó que esta acción refuerza el mensaje de que “la salud de nuestros niños y niñas no tiene precio”.

Según Cruzado, el apoyo ciudadano demuestra que Panamá está preparado para avanzar hacia políticas públicas que protejan el derecho a la información y la salud, y contribuyan a reducir enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad.

El proyecto ha recibido también respaldo de algunos diputados de la Asamblea Nacional, quienes han impulsado iniciativas complementarias que fortalecen la protección del consumidor.

Por su parte, Reina Roa, directora Nacional de Salud Pública del Ministerio de Salud, reiteró el compromiso del gobierno con políticas que protejan la salud de la población y destacó que el etiquetado frontal de advertencia es “una herramienta clave para lograrlo”.