Entregan orden de proceder al proyecto de carretera Panamericana Oeste

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente de la República, José Raúl Mulino entregó este jueves 21 de mayo la orden de proceder para iniciar la construcción del proyecto “Rehabilitación, mejora y mantenimiento de la carretera Panamericana del Oeste”, que será desarrollado bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) y tendrá un costo de 312.3 millones de dólares.

La orden de proceder fue entregada al Consorcio Vías del Istmo, S.A., conformado por las constructoras Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A.; Calzada Construcciones, S.A. de C.V. (México); e Ingeniería Estrella, S.A. (República Dominicana).

La construcción de la carretera Panamericana del Oeste es el segundo proyecto ejecutado en Panamá bajo el modelo APP, que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas (MOP) mecanismo que permite combinar inversión privada con supervisión estatal, bajo criterios de transparencia, disciplina fiscal y altos estándares técnicos.

La carretera Panamericana del Oeste tendrá un período de construcción de tres años y 15 años de mantenimiento, que estarán a cargo del consorcio, bajo un esquema en el que los pagos al operador dependerán del desempeño, la calidad del servicio y el estado de la infraestructura.

El proyecto contempla la rehabilitación, mejora y mantenimiento de 192 kilómetros de vía, desde La Chorrera hasta Santiago. Además, se deberán construir retornos estratégicos en sectores como Chame, Gorgona, Coronado, Las Uvas, Penonomé, Aguadulce y Santiago, así como nuevas señalizaciones, estaciones de peaje, sistemas de videovigilancia y mejoras integrales a lo largo del corredor vial.

Durante el acto de entrega de la orden de proceder, Mulino destacó la ampliación e interconexión vial entre Panamá y el interior del país como una obra “gigante” para el desarrollo nacional.

Durante su discurso, el mandatario recordó las dificultades históricas de tránsito entre David y Panamá, y señaló que, en el pasado, los viajes podían tardar hasta 14 horas debido al deterioro de la vía Interamericana y a la falta de mantenimiento.

El presidente enfatizó que las malas condiciones de las carreteras generan pérdidas millonarias para los productores, debido al daño de mercancías y a los retrasos en el traslado hacia mercados como Merca Panamá.

Mulino sostuvo que el crecimiento urbano, turístico y comercial registrado en sectores como Coronado, Chame y Penonomé hace necesaria una red vial moderna capaz de soportar el aumento del tráfico. En ese sentido, indicó que las nuevas obras incluirán retornos, pasos vehiculares y estaciones de pesaje para evitar el deterioro acelerado de las carreteras por sobrecarga.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, destacó que este proyecto busca transformar la movilidad en uno de los corredores viales más utilizados del país. Indicó que esta obra representa “un paso fundamental” hacia una nueva generación de proyectos de infraestructura ejecutados con estándares modernos, sostenibles y orientados a resultados.

El titular de Obras Públicas señaló que la carretera Panamericana del Oeste es un eje estratégico para la movilidad nacional, la integración territorial y la competitividad logística del país, debido a que miles de personas la utilizan diariamente para trasladarse a sus trabajos y actividades comerciales. Según Andrade, unas 282 mil personas se beneficiarán directamente y más de 2 millones utilizarán la carretera.

La obra también incluirá cámaras de videovigilancia, centros de control operacional, señalización vertical y horizontal, estaciones de peaje y servicios de asistencia vial. Asimismo, se ejecutará la rehabilitación de la estación de pesaje existente, además de puentes vehiculares y peatonales y nuevas bahías de descanso.

Andrade reconoció además el acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo y el trabajo coordinado entre distintas entidades estatales para concretar el proyecto.

El funcionario afirmó que Panamá continúa avanzando hacia una infraestructura “más eficiente, planificada y sostenible”, enfocada en fortalecer la conectividad y mejorar la calidad de vida de la población.

Mulino resaltó además otros proyectos de infraestructura impulsados por su administración, como la interconexión vial Panamá-Darién mediante una APP, la Línea 3 del Metro y el futuro tren Panamá-David, del cual indicó que aún se evalúan los costos para garantizar que sea un proyecto “realizable y no soñable”.