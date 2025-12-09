Equipo médico del Comando Sur refuerza atención en dos hospitales de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Más de 10 mil panameños recibirán atención especializada gracias a la misión médica “Juntos por la Salud” (Together for Health), un despliegue de profesionales del Comando Sur de los Estados Unidos que trabajarán junto al Ministerio de Salud (Minsa) durante más de 11 meses en 27 comunidades del país.

La iniciativa incluye el reforzamiento inmediato de los servicios en el Hospital San Miguel Arcángel, en San Miguelito, y el Hospital Nicolás A. Solano, en La Chorrera.

El anuncio fue hecho durante la recepción oficial del equipo estadounidense, donde se confirmó que la misión no solo busca reducir listas de espera y ampliar la cobertura, sino fortalecer la capacidad hospitalaria en áreas críticas.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó la magnitud y duración del proyecto. “Seguiremos trabajando juntos por el bienestar de ambos pueblos”, afirmó.

Como parte del plan operativo, el Hospital San Miguel Arcángel contará con un equipo especializado en endoscopia y gastroenterología, además de un anestesiólogo y dos asistentes médicos, lo que permitirá aumentar la atención en procedimientos diagnósticos que registran alta demanda.

En el Hospital Nicolás A. Solano se sumará un equipo de atención hospitalaria compuesto por especialistas en cardiología, medicina familiar, partería y audiología. Estos se integrarán al doctor y la enfermera expertos en trauma que ya apoyan la institución desde el 17 de noviembre, reforzando la atención de emergencias y consultas complejas.

Panamá da la bienvenida al equipo médico del Comando Sur que reforzará la atención en los hospitales San Miguel Arcángel y Nicolás A. Solano. Una colaboración que fortalecerá nuestros servicios de salud y beneficiará a miles de panameños. @USEmbPAN 🇵🇦🤝🇺🇸 pic.twitter.com/xcNmL9cTCc — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) December 9, 2025

Boyd Galindo, agradeció el respaldo del Gobierno de Estados Unidos y subrayó que la misión responde a necesidades reales de la población. “Este proyecto es más que una jornada médica: simboliza solidaridad, amistad y colaboración entre nuestros pueblos”, expresó.

Añadió que esta labor conjunta busca llevar dignidad, esperanza y servicios especializados a las comunidades que más lo requieren. “El Gobierno Nacional reafirma su compromiso de trabajar de la mano para fortalecer los servicios de salud y asegurar un futuro más saludable para las familias panameñas”, dijo.

En el evento participaron autoridades de ambos países, personal médico del Comando Sur, funcionarios del Minsa y equipos directivos de los hospitales involucrados, incluyendo al director médico del Hospital San Miguel Arcángel, Rafael De Gracia.

El Minsa reiteró su agradecimiento y destacó que esta cooperación refleja una relación sólida y un compromiso compartido con el bienestar de la población. La misión “Juntos por la Salud” se convierte así en una de las acciones de colaboración binacional más amplias de los últimos años dentro del sector salud.