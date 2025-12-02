Escuela para Padres del 2 al 5 de diciembre: requisito obligatorio para el Pase-U

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció en conferencia de prensa el lanzamiento de los talleres Escuela para Padres “Escuchar para Sanar”, una jornada nacional que se desarrollará de forma presencial desde hoy, 2 de diciembre, hasta el 5 de diciembre en todos los centros educativos oficiales del país.

La institución confirmó que la participación en estos talleres será un requisito indispensable para que los estudiantes puedan acceder al pago del Pase-U, por lo que la asistencia de los acudientes se vuelve obligatoria.

Los talleres iniciarán este martes 2 de diciembre en las regiones educativas de Panamá centro, Panamá Oeste, Panamá este, Panamá norte y San Miguelito; mientras que el miércoles 3 corresponderá a Coclé, Herrera, Colón y Veraguas.

El jueves 4 se atenderá a Bocas del Toro, Chiriquí, Los Santos y Darién, y el viernes 5 culminará con las comarcas Ngäbe Buglé, Emberá Wounaan y Guna Yala.

Las capacitaciones se impartirán en horario matutino, de 10:00 a.m. a 12:00 mediodía, y vespertino, de 3:30 p.m. a 5:30 p.m.

Durante la presentación, la ministra Lucy Molinar señaló que, más allá de una obligación, la participación debería asumirse como una necesidad para fortalecer los vínculos familiares.

“Participar en el Taller Escuela para Padres no debe ser obligatorio, debe ser una necesidad en la que le damos herramientas a los padres para construir las bases de una relación que podría ser el éxito de un ser humano”, afirmó.

El Meduca informó que cada centro educativo enviará su convocatoria con horarios y modalidades.

En caso de que el acudiente principal no pueda asistir, podrá hacerlo el segundo acudiente registrado en el plantel o un familiar cercano autorizado mediante nota y copia de cédula. Si una persona es acudiente de varios estudiantes, podrá asistir a un solo taller en el centro educativo de su conveniencia, pues el contenido será el mismo en todo el país. Además, los colegios particulares podrán participar de manera voluntaria.

La institución exhortó a padres, madres y cuidadores a acudir a esta jornada, destacando que representa una oportunidad para aprender, reflexionar y fortalecer la relación con sus hijos.

En la conferencia de prensa también participaron las directoras nacionales de Educación Comunitaria y Padres de Familia, Silmax Macre; de Servicios Psicoeducativos, Verushka Ordás; de Orientación Educativa y Profesional, Iliana Cortéz; y de Educación Especial, Ariadna de Petterson.