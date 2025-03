Escuelas de manejo en la mira; no pasaron la inspección de la ATTT

Escuchar audio noticia

Tras una actualización e inspección realizadas por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) a las escuelas de manejo a nivel nacional, se detectó que la mayoría no cumple con los documentos establecidos por norma y tampoco cuenta con la certificación de inspección que dicta el Resuelto No. 380 del 4 de diciembre de 2000, que regula la enseñanza vial y la capacitación en el manejo de vehículos a motor a nivel nacional.

Las inspecciones se iniciaron en septiembre del año pasado y fueron realizadas por el Departamento de Inspección de Escuelas de Manejo de la ATTT, donde se comenzó con una jornada de actualización de documentos legales y técnicos, incluyendo las inspecciones de las escuelas. Durante este proceso se detectó que la administración anterior no realizó las inspecciones como debe ser, que es una vez al año.

Precisamente, el Resuelto No. 380, en su artículo tercero, entre los requisitos técnicos, indica que una vez al año se debe realizar una inspección ocular del centro por parte de un funcionario de la ATTT.

Osiris Gratacós de Alvarado, directora de Educación Vial y Defensa del Usuario de la ATTT, manifestó que a nivel nacional hay más de 80 escuelas de manejo, algunas con sucursales, lo que hace un total de 100 centros donde las personas aprenden a manejar vehículos de motor.

Sin embargo, en las inspecciones que realizó la ATTT el año pasado, se concluyó que una docena de las escuelas de manejo no cumple con los requisitos establecidos en la normativa. Entre los documentos con los que deben contar están el registro, el aviso de operaciones, el paz y salvo de la Dirección General de Ingresos (DGI), el último resuelto de inspección que se les dio por parte de la institución, que debió haber sido una vez al año, la hoja de vida de los facilitadores con los que se trabaja, entre otros, informó.

“Esos documentos se deben entregar a la institución, se hace un inventario, pero también deben estar complementados con una inspección física a la escuela para verificar que cumpla con los requisitos que el Resuelto 380 dicta para las escuelas de manejo”, explicó la directora de Educación Vial.

Parte de los hallazgos en las inspecciones que se han realizado por orden del director de la ATTT, Jorge Luis Ábrego, es que se han identificado malas prácticas, como vehículos en mal estado para las pruebas de manejo e incluso la contratación de instructores sin licencia de conducir. El resuelto establece que la certificación para enseñar a manejar la da la Universidad Especializada de las Américas (Udelas).

Además, algunas escuelas ofrecen cursos incompletos o reducen las horas de capacitación requeridas, afectando la calidad de la formación de los conductores. La normativa indica que es un mínimo de 20 horas de teoría y 16 horas de práctica en un vehículo, seis horas diarias durante seis días de clases. El vehículo donde se aprende dependerá de la licencia por la que se esté optando.

En Panamá, las licencias de tipo AC, ABC y ACD tienen un costo de $40.00; las licencias tipo ABCD y E1 tienen un costo de $50.00; mientras que las licencias de conducir tipo E123 y F, $80.00. En tanto, las profesionales cuestan $150.00.

Gratacós destacó que, para dar oportunidad de completar la documentación requerida y realizar las adecuaciones necesarias en vehículos e infraestructuras para cumplir con las normativas vigentes, la autoridad dio a las escuelas de manejo un plazo hasta enero de este año. Sin embargo, de las 100 escuelas, 12 no entregaron la documentación, por lo que sus casos pasaron al departamento legal.

Según la funcionaria, se dio la oportunidad porque, por parte de la institución, hubo una mora también. “En la institución, no importa si fue el gobierno pasado o no, igual hubo una mora que a lo largo de cinco años no se hicieron inspecciones; incluso se detectó una rareza de encontrar una inspección hecha en 2018”.

Con respecto a las sanciones, la Resolución 380 indica que las multas para las escuelas que incumplen las normativas van desde $50 hasta $500.

No obstante, también hubo inspecciones en el interior del país con buenos resultados, como algunas escuelas de manejo en Changuinola, en Bocas del Toro; en David, en Chiriquí; en Chitré, en Herrera; y en Santiago, en Veraguas.

“Encontramos escuelas de manejo con buenas prácticas, que estaban cumpliendo con sus requisitos, las capacitaciones presenciales y que tenían los vehículos en buenas condiciones”, concluyó.

En cuanto al costo de un curso de manejo, varía dependiendo de si es para aprender a manejar por primera vez o para ampliar la licencia de conducir; varían desde $60.00 hasta los $321.00.

Actualmente, la ATTT se encuentra en un proceso de revisión de la Resolución 380, la cual debe ser actualizada. Para esto, se realizan reuniones en lo que va del año con el Ministerio de Gobierno y representantes de escuelas de manejo para llevar un documento final que tenga más precisión y que no haya vacíos en el documento.

Destaca que la seguridad vial ha evolucionado en todos los sentidos, desde infraestructura, vehículos y demás; obviamente, hay que hacer algo para mejorar una normativa que forma a los futuros conductores del país.

