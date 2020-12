Especialistas extranjeros se capacitan en las guías establecidas en Panamá

ATENCIÓN A PACIENTES CON EL NUEVO CORONAVIRUS

Los 220 médicos cubanos que llegaron a Panamá, el pasado 24 de diciembre, para apoyar en la atención de pacientes con la Covid-19, se encuentran en un proceso de inducción, ambientación y capacitación en las guías de tratamiento y protocolos de trabajo establecidos por las autoridades panameñas.

Carlos R. Pérez Díaz, especialista en primer grado de medicina interna y jefe del equipo cubano que apoyará a Panamá en esta pandemia, dijo que han sido convocados y preparados para ayudar a superar los momentos difíciles que afronta el país debido al nuevo coronavirus.

El cuerpo de especialistas está conformado por profesionales intensivistas, cardiólogos, neumólogos e internistas. El galeno Pérez Díaz detalló que ellos han participado en asistencias en 40 países afectados por el virus, no solo en América sino en Europa y África, según un comunicado del Ministerio de Salud (Minsa). Anterior a la crisis de la Covid-19 −explicó el médico cubano− parte del equipo trabajó en la epidemia del ébola en África Occidental durante el 2014.

Estos médicos cubanos se encuentran en el país luego de que el pasado martes 23 de diciembre se publicara en la Gaceta Oficial 29183-B la resolución del Consejo de Gabinete número 101, del 17 de diciembre, en la que se autoriza al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, a suscribir el convenio de cooperación con Cuba para este servicio. Fueron recibidos, el jueves pasado, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por la directora nacional de Salud, Nadja Porcell, y funcionarios de la embajada de Cuba en Panamá.

En tanto, Sharomay Osma directora médica del Centro de Convenciones Figali ubicado en Amador, explicó que el equipo de especialistas ha recibido la inducción en tormo a todas las prácticas de bioseguridad, modelo de atención y cómo se lleva el proceso dentro de las estructuras de salud en el país. Las guías desarrolladas abarcan todo lo relacionado al tema de los medicamentos, los parámetros y seguimientos de estos pacientes, añadió.

Este mismo proceso se llevará a cabo con especialistas extranjeros residentes en el país según necesidades sanitarias. Y es que, según la entidad, se están evaluando las hojas de vida de profesionales extranjeros residentes en el país en las áreas de medicina crítica, neumología, cardiología, medicina de urgencia y anestesiología con experiencia en el área de cuidados intensivos.

“El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, informa que las contrataciones de médicos y profesionales panameños continuará durante todo este proceso de forma inmediata, por lo que se exhorta a los galenos panameños a que presenten su hoja de vida para que ingresen a las filas del equipo de profesionales que lucha día a día contra esta pandemia”, señaló el comunicado. Según el Minsa, los profesionales extranjeros serán contratados por un tiempo limitado para atención de pacientes COVID-19.

El arribo del personal de salud extranjero generó diversas opiniones entre gremios y autoridades médicas. De hecho, a unas cuantas horas de la llegada de los médicos cubanos, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, Enrique Mendoza, anunciaba su renuncia al Consejo Consultivo de Salud.

“He sido consistente en mi posición de que no se debe permitir el ejercicio de la medicina a ciudadanos extranjeros que no cumplan con las leyes de la República. A lo largo de décadas, hemos establecido mecanismos legales y académicos que permiten garantizar los conocimientos y las competencias de los profesionales de la salud que tienen la responsabilidad de cuidar la vida de los istmeños. Para mí no es posible aceptar que un daño colateral de la pandemia viral sea la ignorancia y la destrucción de esos mecanismos”, planteó el catedrático.