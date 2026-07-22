‘Está contaminando el pozo’: la frase que desató una denuncia en el Coneaupa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La secretaria ejecutiva del Coneaupa, María del Carmen de Benavides, denunció ante la ministra de Educación que el presidente encargado vulneró su dignidad al afirmar que estaba ‘contaminando el pozo’.

La secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa), María del Carmen Terrientes de Benavides, presentó una queja formal ante la ministra de Educación, Lucy Molinar, tras señalar que el presidente encargado del organismo vulneró su dignidad al decirle, durante una sesión, que estaba “contaminando el pozo”.

En una carta fechada el 20 de julio de 2026 y dirigida a la titular del Ministerio de Educación (Meduca), Terrientes de Benavides expone que el hecho ocurrió el 17 de julio, durante la Sesión Extraordinaria V del Coneaupa, cuando intervenía para emitir su opinión sobre uno de los temas debatidos por el pleno.

Según relata en la misiva, el presidente encargado del Coneaupa, Luis Herrera, expresó ante los demás miembros del Consejo que ella estaba “contaminando el pozo”, una frase que la secretaria ejecutiva consideró ofensiva y contraria al respeto que debe prevalecer en un órgano colegiado encargado de garantizar la calidad de la educación superior en el país.

Terrientes de Benavides sostiene que el comentario constituyó un agravio personal, menoscabó el cargo que desempeña y la descalificó públicamente frente a los demás integrantes del Consejo. A su juicio, la expresión afectó su participación en igualdad de condiciones dentro de las deliberaciones del organismo y se apartó de los principios de respeto institucional que deben regir las sesiones.

En la carta afirma que su intervención correspondía al ejercicio de sus funciones como secretaria ejecutiva y que expresar opiniones técnicas o administrativas forma parte de sus responsabilidades. Por ello, considera que sus aportes no deben ser motivo de descalificaciones ni comentarios que afecten su integridad o la imagen institucional que representa.

La funcionaria solicitó a Molinar adoptar las medidas necesarias para garantizar un ambiente de respeto en las futuras sesiones del Consejo y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. También expresó su preocupación porque el comentario proviniera de quien presidía la sesión, al considerar que quienes ejercen funciones de dirección deben promover el diálogo, el respeto y la participación de todos los integrantes.

En la misiva, Terrientes de Benavides dejó constancia de que espera que las diferencias de criterio propias de un órgano colegiado puedan discutirse dentro de un ambiente de respeto mutuo y sin expresiones que, a su juicio, desacrediten a alguno de sus miembros.

La carta fue remitida con copia al presidente encargado del Coneaupa y a los demás integrantes del pleno, dejando constancia formal de lo ocurrido durante la sesión extraordinaria y de la solicitud presentada ante la ministra de Educación.

Aquí puede leer la carta completa:

Un conflicto que viene de meses

La denuncia ocurre en medio de un conflicto que desde hace meses mantiene dividido al Coneaupa. En 2025, el pleno del organismo rechazó abrir una investigación administrativa y separar temporalmente del cargo a Terrientes de Benavides, pese a señalamientos relacionados con su gestión.

Aquella decisión evidenció las diferencias entre los miembros del Consejo y profundizó la crisis interna del organismo, encargado de evaluar y acreditar la calidad de las universidades oficiales y particulares del país.

Tras ese episodio, la ministra de Educación reconoció públicamente que el Coneaupa atravesaba una etapa crítica y planteó la necesidad de impulsar reformas legales para fortalecer el sistema de evaluación y acreditación universitaria.

“Tenemos un tema muy fuerte con Coneaupa que tenemos que arreglar”, afirmó Molinar al referirse a la situación interna del organismo.

La ministra recordó que el primer proceso de acreditación universitaria impulsó mejoras importantes en las instituciones de educación superior, al incentivar la investigación, la extensión y el fortalecimiento académico. Sin embargo, advirtió que ese impulso inicial se fue perdiendo con el paso de los años.

“De repente, todo el mundo entró en una zona de confort muy cómoda”, sostuvo al cuestionar el estancamiento del sistema de evaluación y advertir que esa situación debilitó los estándares académicos y afectó la credibilidad del proceso de acreditación.

Molinar también señaló que, durante reuniones con representantes de las universidades, percibió disposición para introducir cambios al sistema. No obstante, insistió en que esas reformas deben quedar establecidas en la legislación y no depender únicamente de acuerdos circunstanciales entre los actores del sector.

A su juicio, la actualización del marco legal permitirá fortalecer la transparencia, reducir los conflictos de interés y fortalecer el papel del Coneaupa como garante de la calidad de la educación superior panameña.

Las declaraciones de Molinar se produjeron después de que el pleno del organismo rechazara las iniciativas para abrir una investigación administrativa contra la secretaria ejecutiva, una decisión que dejó en evidencia las diferencias internas y alimentó el debate sobre el funcionamiento del Consejo.

La nueva queja presentada por Terrientes de Benavides añade otro capítulo a ese conflicto institucional y vuelve a colocar bajo escrutinio el clima interno del Coneaupa, en momentos en que el Gobierno ha manifestado su intención de impulsar cambios para fortalecer el sistema de evaluación y acreditación universitaria.

Hasta el momento, Herrera y el Meduca no se han pronunciado públicamente sobre la denuncia presentada por la secretaria ejecutiva.