‘Países Minados II’, premio de periodismo ambiental ‘Roberto Eisenmann Jr.’ de la SIP

“Países Minados II”, una investigación colaborativa que expone el impacto de la minería ilegal y el crimen organizado en los ecosistemas y la industria minera de Costa Rica y Panamá, ganó la categoría de periodismo ambiental “Roberto Eisenmann Jr.”, patrocinado por La Prensa, de los premios anuales de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En “Países minados II” participaron Sol Lauría -exasociada y colaboradora habitual de La Prensa-, María Teresa Ronderos, Rigoberto Carvajal, Emiliana García, Mercedes Agüero, Noelia Esquivel Solano, Ernesto Rivera, José Pablo Román Barzuna, David Chavarría y Hulda Miranda, y fue divulgada en los sitios digitales Concolón, CLIP y Voz Guanacaste.

La serie “destaca por su alcance regional, el uso de múltiples fuentes y una metodología de investigación altamente sólida”, señaló la SIP al hacer el anuncio de los ganadores, este martes 25 de agosto.

Las series “Terra do Meio”, de María Cristina Ávila da Silva, del medio Correio Braziliense, de Brasil, y “SED: la otra cara del negocio agroexportador”, de Fabiola Torres López y Paul Tuesta Vargas, de Salud con Lupa, de Perú, obtuvieron menciones en esta misma categoría.

#PremiosSIP2026 | Periodismo sobre medio ambiente 🌱♻️



🏆 Ganador: “Países Minados II”, equipo @el_clip_org, @concolonpanama y @vozdeguanacaste, Panamá.



👉🏼 Por exponer, mediante una investigación colaborativa transnacional, el impacto de la minería ilegal y el crimen organizado… pic.twitter.com/kFEyGtgt2D — SIP • IAPA (@sip_oficial) August 25, 2026

La ceremonia de premiación se realizará durante la 82a. Asamblea Anual de la SIP que se celebrará del 22 al 25 de octubre de 2026 en Bogotá, Colombia.

La lista completa de ganadores es la siguiente:

Periodismo en profundidad (patrocinado por La República, Perú).

Ganador: “El precio del progreso: el lado oscuro de los minerales críticos en la Amazonía”, de Juan Torres, Bram Ebus, Arianna de Sousa-García, Natalie Barusso, Daniela Castro, Emily Costa, Fábio Bispo, Hyury Potter, Isabela Granados, Joseph Poliszuk, María de los Ángeles Ramírez; Amazon Underworld, Colombia.

Menciones: “Anatomía de un cerco”, de Focos TV, El Salvador, y “La barredora guinda: red de factureras de Adán Augusto”, de Mexicanos contra la corrupción e impunidad.

Opinión (patrocinado por El Mercurio, Chile).

Ganador : “¿Volver a Caracas?”, de Catalina Lobo-Guerrero; El País-América, Colombia.

Menciones : “El domingo, Nisman va a estar muerto”, de Héctor Gambini, de Clarín, Argentina, y “El negacionismo del stronismo frente a la evidencia científica en el Paraguay”, de Eduardo Quintana, de Ciencia del Sur, Paraguay.

Entrevista “Alejandro Miró Quesada Garland” (patrocinado por El Comercio, Perú)

Ganador: “Arturo Pérez-Reverte con Hugo Alconada Mon: ‘Hay lugares de los que nunca se vuelve”, de Hugo Alconada Mon, de La Nación, Argentina.

Menciones: “Rafael Palacios: escrito con el cuerpo”, de Diego León Giraldo, Revista Bocas, Colombia; “Hablan los exjefes de la Oficina de Envigado en proceso de paz: “Apoyamos a varias alcaldías de Medellín”, de Camilo Alzate González, de Revista RAYA, Colombia, y “María Corina Machado: ‘La posición de Estados Unidos y otros aliados pesa en mi decisión de volver”, de Boris Muñoz, de El País-América, Estados Unidos.

Cobertura noticiosa de actualidad (patrocinado por Infobae)

Ganador : “Luta Busca: familiares desaparecidos”, de Rebeca Cardoso Ligabue, Alfredo Henrique, Rebeca Ligabue, Rafaela Lima, Érica Montenegro, Gui Prímola, Lara Abreu, Daniel Ferreira, Michael Melo, Rodrigo Freitas, Victor Sansil, Douglas Macedo, Fernanda Sousa, Fabio Leite, Márcia Delgado, Otto Valle, Olívia Meireles, Lilian Tahan, de Metrópoles, Brasil.

Periodismo sobre migración “Claudio Paolillo” (patrocinado por La Silla Rota, México).

Ganador : “Ada and Her Family Fled El Salvador. She Died Alone in the New Mexico Desert”, de Lillian Perlmutter, de Rolling Stone, Estados Unidos.

Podcast (patrocinado por Agencia France Presse, Montevideo-Bogotá).

Ganador : “Angelina vuelve: la historia y las luchas de una bombera chiquitana”, de Jhulissa Michelle Nogales Cardozo, Mijail Miranda Zapata, Angelina Rodas Surubí, María Rosario Rodas Surubí, de Muy Waso, Bolivia.

Fotografía (patrocinado por La Prensa Gráfica, El Salvador).

Ganador: “Serie Colombia golpeada por ataques antes de las elecciones”, de Santiago Saldarriaga Quintero, de The Associated Press, Colombia.

Video (patrocinado por Fundación Carlos Freire, Riobamba, Ecuador).

Ganador: “Río Colorado: la disputa por el agua en tiempos de sequía”, de Alejandro Melgoza Rocha, Omar Sánchez de Tagle, Íñigo Arredondo Vera, Paloma Lafuente Clark, Rubén Mondragón, Marcos García Alvarado, Williams Castañeda, Evelyn Alcántara, Erick Ruiz, Andrea Salinas, Luis Villegas, de N+Focus /Vix-Univisión, México.

Periodismo de datos (patrocinado por Grupo de Comunicaciones Corripio, República Dominicana).

Ganador: “Radiografía del Poder: una cobertura interactiva para entender las elecciones del Perú en 2026”, de Gisella Salmón Salazar, Lorena Obregón, Mayté Ciriaco, Héctor Villalobos, Armando Scargglioni C., Angela Peña, Marcelo Hidalgo, de El Comercio, Perú.

Ilustración e infografía (patrocinado por El Tiempo, Colombia).

Ganador: “Artemis II”, de Candela Heredia, Valentina Ravera, Pablo Loscri, Diana Agustina Fernández, Ezequiel Brahim, Nicolás Cassese, de La Nación, Argentina.

Periodismo universitario (patrocinado por el Consejo Latinoamericano de Acreditación de Periodismo y Comunicación CLAEP).

Ganador: “La lucha libre como escape y sueno en Ecatepec”, de David G. Martínez Rodríguez, de Corriente Alterna, México.

Periodismo con perspectiva de igualdad (patrocinado por la Comisión Interamericana de Mujeres CIM).

Ganador: “Silenciadas: Os bastidores de reportagens sobre crimes sexuais”, de Cristina Fibe Gambirasio, de Revista Piauí y Audible, Brasil.

Anteriormente, la SIP anunció la concesión de sus premios institucionales de la siguiente forma:

Gran Premio Chapultepec a la Sala Constitucional de Costa Rica. En reconocimiento a una jurisprudencia que fortalece el pluralismo informativo y el derecho ciudadano a la información.

Premio Gran Amigo de la Prensa a la Fundación Gabo, Colombia, en reconocimiento a tres décadas de contribución a la excelencia, la formación y el fortalecimiento del periodismo iberoamericano.

Premio Ejecutiva del Año a Pilar Gil, en reconocimiento a su liderazgo al frente de PRISA Media.

Gran Premio Libertad de Prensa 2026 al diario The New York Times por su firme defensa de las garantías constitucionales, el periodismo independiente y el derecho de la sociedad a estar informada frente a crecientes presiones.