‘Esta lucha no es de uno, es de todos’: docentes mantienen presión en las calles

Hoy, 29 de abril, los gremios docentes, encabezados por la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA) y otros movimientos, se concentraron nuevamente en los alrededores de la iglesia del Carmen, en vía España, para continuar su jornada de protesta contra la Ley 462, aprobada en marzo de 2025, que incluye reformas a la Caja de Seguro Social (CSS).

Desde las 8:00 a.m., comenzaron a llegar los docentes, quienes se unieron a la manifestación al son de tamboritos, a pesar de las condiciones climáticas adversas. Pasadas las 11:00 a.m., un grupo de manifestantes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), con banderas sindicales en mano, se sumó a los educadores y marcharon juntos hacia la Contraloría General de la República.

Durante la marcha, los manifestantes exigieron la derogación de la mencionada ley y rechazaron las recientes declaraciones de la ministra de Educación, Lucy Molinar, y del contralor Anel Flores, quienes anunciaron medidas que han generado gran malestar en el sector educativo.

Al ritmo de tambores, cantos y consignas, los manifestantes recorrieron las calles rumbo a la Contraloría. La protesta se mantuvo a pesar de la lluvia y de la presencia policial que acompañó el recorrido. Entre las consignas que resonaban en las calles se escuchaban frases como: “¡Esta lucha no termina si la ley no se elimina!”, “¡Maestro y profesor, un solo educador!” y “¡Esta CSS no se vende, esta CSS se defiende!”.

Algunos manifestantes destacaron la unidad del sector con frases como: “Esta lucha no es de uno, es de todos”, reforzando el mensaje de solidaridad entre los docentes y la importancia de esta causa colectiva.

La jornada de hoy forma parte de una serie de protestas organizadas por los gremios docentes, quienes insisten en que las reformas a la CSS son perjudiciales para el bienestar del sistema educativo y de sus trabajadores.

El dirigente de Asoprof, Diógenes Sánchez, manifestó que “casi el 75 % de las escuelas están paralizadas; los educadores nos mantenemos en pie de lucha y seguimos luchando para que se elimine esta ley (Ley 462), que afecta a todos los trabajadores”.

Sánchez resaltó que en los centros educativos hay muchos docentes que están apoyando la causa del paro de labores. No obstante, no explicó cómo se calcula el porcentaje de escuelas que se encuentran paralizadas.

En tanto, algunos centros educativos siguen dictando clases, como el Instituto Rubiano, el CEBG Carlos A. Mendoza y el IPT Louis Martinz, en la regional de San Miguelito. En el caso de Panamá Norte, se mantienen activos el Centro Educativo Monseñor Francisco Beckmann, así como varias escuelas primarias cercanas a las comunidades.

Por el momento, el Meduca informó que las Direcciones Regionales de Educación están elaborando sus informes de asistencia.