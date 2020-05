Estabilización de los casos de Covid-19 no es señal que la epidemia se venció: De Antonio

Rodrigo De Antonio, miembro del Grupo Asesor de Covid-19, expresó este miércoles 20 de mayo que hasta el momento la capacidad instalada sanitaria del país no ha colapsado dado que la disponibilidad de camas para atender pacientes infectados con el nuevo coronavirus permanece por encima del 40%.

Un comportamiento, explicó De Antonio, que obedece al hecho de que el número de pacientes en salas de cuidados intensivos y semi-intensivos disminuyo, mientras en las últimas cuatro semanas los pacientes en sala se mantienen estables y el número de casos nuevos confirmados permanece con una tendencia estable a la fecha.

No obstante, indicó que ese comportamiento de la enfermedad de ninguna manera quiere decir que “vencimos la pandemia”, sino, por el contrario, que se deben mantener y reforzar los controles adoptados para evitar un aumento en las cifras de casos.

En ese sentido, explicó que hasta el pasado lunes las cifras mostraban un total de 6 mil 117 casos que se encuentran ya recuperados, una cifra que supera los 3 mil 63 que permanecen activos, es decir que el número de recuperados supera al de los enfermos.

La tasa de positividad en las muestras realizadas se mantiene estable en el 15%, mientras el número reproductivo efectivo (Rt) para el país se estima en 0.91 empleando el número de casos confirmados y en 0.95 con base en el número de defunciones, “lo cual indica que la velocidad a la que se está propagando el virus es baja, lo cual es positivo para continuar la progresión gradual hacia lo que se ha denominado la nueva normalidad”.

Sin embargo, indicó que aunque estas cifras son alentadoras existen corregimientos y comunidades, como Tocumen, Arraiján, Pedregal, Belisario Porras, Curundú, Las Mañanitas, Divalá y Nuevo Méjico, en Chiriquí, con cifras importantes de casos. Para lo cual se recomienda reforzar las intervenciones para controlar la circulación y la transmisión del virus.

Es importante, expresó De Antonio, hacer caso a las prevenciones que ha señalado el Ministerio de Salud porque solo se esa manera se podrá avanzar y seguir con los bloques de apertura, ya que no solo depende de la institución, sino del comportamiento de la población con el constante lavado de manos, no salir de casa si no es necesario, colocarse las mascarillas para cubrirse boca y nariz y mantener la sana distancia.