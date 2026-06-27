Panamá, 27 de junio del 2026
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    Transporte

    Estación 5 de Mayo del Metro de Panamá suspende operaciones por incidencia técnica

    Yaritza Mojica
    Estación 5 de Mayo del Metro de Panamá suspende operaciones por incidencia técnica

    La estación 5 de Mayo de la Línea 1 del Metro de Panamá permanece fuera de servicio de manera preventiva debido a una incidencia técnica, informó la administración del sistema de transporte masivo.

    A través de la red social X, el Metro de Panamá indicó que personal técnico fue movilizado para atender la situación y realizar las evaluaciones correspondientes.

    Se conoció que se debe a una falla en una de las escaleras eléctrica, sin precisar la naturaleza del incidente. A la estación llegó personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá, según reportaron los usuarios en redes sociales.

    Mientras se desarrollan los trabajos, los trenes de la Línea 1 continuarán operando con normalidad entre el resto de las estaciones, pero realizarán un salto en la estación 5 de Mayo, por lo que no efectuarán parada en ese punto hasta nuevo aviso.

    Ante esta situación, la administración del Metro recomendó a los usuarios utilizar las estaciones cercanas para continuar sus desplazamientos mientras se restablece el servicio.

    El Metro de Panamá informó que mantendrá actualizada a la ciudadanía sobre la evolución de la incidencia y la reapertura de la estación a través de sus canales oficiales.

    Información en desarrollo...

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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