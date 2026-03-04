Panamá, 04 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Línea 1 y Línea 3 del Metro de Panamá

    Estación Albrook abrirá a las 10:00 a.m. este domingo por trabajos entre Línea 1 y Línea 3

    La estación Albrook es uno de los principales puntos de transferencia del sistema, ya que conecta con la terminal nacional de transporte terrestre, lo que la convierte en una de las más concurridas de la red.

    Yaritza Mojica
    Estación Albrook abrirá a las 10:00 a.m. este domingo por trabajos entre Línea 1 y Línea 3
    El Metro de Panamá informa que se ha habilitado la extensión de la pasarela que conecta la estación Albrook con la Gran Terminal de Transporte. Foto/Archivo

    El Metro de Panamá, S.A. (MPSA), informó a los usuarios que este domingo 8 de marzo la estación Albrook iniciará operaciones a las 10:00 a.m., debido a trabajos constructivos relacionados con la futura conexión entre la Línea 1 y la Línea 3 del Metro, que proviene de Panamá Oeste.

    +info

    Tuneladora Panamá, que excava la Línea 3 del Metro, está próxima a salir al pozo de BalboaLínea 3 del Metro: obra supera el 88% en tramo elevado y continúa excavación bajo el CanalMetro de Panamá habilita nueva pasarela en Albrook como parte del avance hacia la Línea 3

    Según la entidad, entre las 7:00 a.m. y las 10:00 a.m., la Línea 1 operará en ambos sentidos únicamente entre Villa Zaíta y la estación 5 de Mayo; es decir, no llegará hasta la estación Albrook.

    Durante ese horario, la estación Albrook y la pasarela peatonal que conecta con la Gran Terminal de Transporte de Albrook permanecerán temporalmente fuera de servicio debido a la instalación de un nuevo techo.

    Los trabajos forman parte del proceso de integración del sistema entre las líneas 1 y 3. De acuerdo con el MPSA, se trata de una adecuación clave para facilitar la conexión entre ambas rutas y mejorar la seguridad, funcionalidad y comodidad de los usuarios.

    La estación Albrook es uno de los principales puntos de transferencia del sistema, ya que conecta con la terminal nacional de transporte terrestre, lo que la convierte en una de las más concurridas de la red.

    Movimiento de usuarios

    El Metro de Panamá moviliza, en promedio, más de 280 mil pasajeros diarios en la Línea 1 en jornada laboral, mientras que el sistema completo supera los 300 mil usuarios por día hábil, cifras que aumentan durante jornadas laborales y fines de semana de alta demanda.

    Estación Albrook abrirá a las 10:00 a.m. este domingo por trabajos entre Línea 1 y Línea 3
    Avanzan los trabajos de interconexión entre la línea 1 y línea 3 en la estación de Albrook donde se movilizan en promedio por día más de 20 mil usuarios. Archivo

    Ante estos trabajos, las autoridades recomendaron a los pasajeros tomar previsiones, salir con anticipación y considerar rutas alternas durante las tres horas en que se mantendrá la operación parcial.

    El Metro de Panamá solicitó comprensión a los usuarios y reiteró que estas adecuaciones forman parte del avance hacia la integración total del sistema ferroviario, que permitirá conectar la ciudad con Panamá Oeste a través de la futura Línea 3.

    Detalles de la nueva estación Albrook

    La nueva estación Albrook será más amplia y permitirá una transferencia directa entre los trenes de la Línea 3 y la Línea 1 a nivel de andén, sin que los usuarios deban subir al vestíbulo.

    El diseño se mantendrá semisoterrado, como en la Línea 1, con el vestíbulo a nivel de calle y el andén por debajo.

    Estación Albrook abrirá a las 10:00 a.m. este domingo por trabajos entre Línea 1 y Línea 3
    El Metro de Panamá informa que se ha habilitado la extensión de la pasarela que conecta la estación Albrook con la Gran Terminal de Transporte, como parte de los trabajos de línea 3.

    A nivel general, la Línea 3 del Metro de Panamá está diseñada para movilizar aproximadamente 160 mil pasajeros diarios provenientes del oeste, incluidos 16 mil pasajeros en hora pico.

    En esta estación se registrará la mayor afluencia de usuarios del oeste que se desplazarán hacia las diversas estaciones de la ciudad capital, el este o San Miguelito.

    La estación Albrook representa un importante reto técnico, ya que los trabajos se ejecutan sin interrumpir la operación normal del servicio.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Meduca cierra la UPAM tras detectar información ‘falsa’ y años de incumplimientos. Leer más
    • Cuatro mísiles iraníes alcanzaron el portaaviones Abraham Lincoln, según agencia iraní. Leer más
    • Graduandos de 31 colegios realizarán caravanas por el inicio del año lectivo 2026. Leer más
    • Alcaldía de San Miguelito citará a los responsables del evento ‘Play Ride Park’ en Villa Lucre. Leer más
    • Por qué el abogado del Ministerio de Seguridad pidió absolver a Juan Antonio Niño en el caso Odebrecht. Leer más
    • Inicia otro juicio por presunto blanqueo en una obra de Odebrecht: el de la remodelación del Casco Antiguo. Leer más
    • Aeropuertos de David y Río Hato pasarán a operación privada. Leer más