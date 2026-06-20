Estación Albrook abrirá a las 9:00 a.m. por trabajos de ampliación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La estación Albrook del Metro de Panamá abrirá a las 9:00 a.m. este domingo 21 de junio debido a trabajos de ampliación para la futura conexión entre las líneas 1 y 3, informó la entidad.

Continúan este fin de semana los trabajos de ampliación e integración en la estación Albrook del Metro de Panamá, donde se llevará a cabo la instalación de una nueva estructura de techo que formará parte de la futura conexión entre las líneas 1 y 3 del sistema de transporte masivo. Debido a estas labores, la estación abrirá sus puertas a las 9:00 a.m. de este domingo 21 de junio, informó la entidad.

El Metro de Panamá informó que, mientras se desarrollan estas labores, la Línea 1 mantendrá su operación habitual desde las 7:00 a.m. entre las estaciones 5 de Mayo y Villa Zaita, por lo que la estación Albrook permanecerá temporalmente fuera de servicio durante las primeras horas de la mañana.

Además, la pasarela peatonal que conecta la estación Albrook con la Gran Terminal Nacional de Transporte permanecerá cerrada mientras se ejecutan los trabajos, por lo que los usuarios deberán utilizar las rutas alternas habilitadas por la entidad.

Las obras forman parte del proyecto de ampliación y adecuación de la estación Albrook para convertirla en el principal punto de intercambio entre la Línea 1 y la futura Línea 3, que conectará la ciudad de Panamá con Panamá Oeste. Actualmente, los trabajos de ampliación de la estación registran más del 65 % de avance y contemplan la instalación de nuevas estructuras metálicas que conformarán la cubierta de la terminal ampliada.

La integración permitirá que los usuarios realicen transbordos directos entre ambas líneas en una estación diseñada para atender una alta demanda de pasajeros procedentes de Panamá Oeste. De acuerdo con el Metro de Panamá, la futura estación ampliada facilitará la conexión de miles de usuarios que diariamente se desplazan hacia la capital por motivos de trabajo, estudio y otras actividades.

La estación Albrook es uno de los puntos más concurridos de la red debido a su conexión con la Gran Terminal Nacional de Transporte, por lo que se convertirá en uno de los principales nodos de movilidad del sistema ferroviario panameño.

Según el Metro de Panamá, además de la instalación del nuevo techo, se ejecutan otras obras importantes en la zona, como la construcción de la losa ampliada para la estación de la Línea 3, la edificación de cuartos técnicos y de control, así como trabajos en la zona de trinchera, donde se instalan las vigas de rodaje que permitirán construir el andén de conexión entre ambas líneas.

El Metro de Panamá pidió comprensión a los usuarios y reiteró que estas intervenciones son necesarias para avanzar en la construcción de la infraestructura. Se estima que la obra en su conjunto, incluida la Línea 3, estará lista para finales de 2028.