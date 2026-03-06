Estación Albrook avanza 61% en su ampliación para integrar las líneas 1 y 3 del metro

Exclusivo Suscriptores

El izaje de este domingo será el primero de siete levantamientos de estructura que se realizarán durante los próximos meses para completar la cubierta de la estación ampliada.

Los trabajos de ampliación de la estación Albrook del metro, punto clave para la futura integración entre las líneas 1 y 3 (hacia Panamá Oeste), registran un 61% de avance. Para continuar con estas labores, este fin de semana se colocará una estructura metálica que formará parte del techo ampliado de la estación.

Luis Navarro, jefe del Departamento de Sistemas Electromecánicos y Ferroviarios de la Dirección de Proyectos del Metro de Panamá, S. A., detalló que los trabajos buscan adaptar la estación para recibir a los usuarios de ambas líneas una vez entre en operación la línea 3.

“La estación de Albrook está recibiendo modificaciones y trabajos por esta integración, entendiendo que será una nueva estación ampliada para abarcar a los usuarios de ambas líneas”, indicó Navarro.

Según el ingeniero, a futuro, esta ampliación permitirá que los pasajeros hagan una conexión directa entre ambos sistemas ferroviarios.

Para colocar la estructura que formará parte del nuevo techo, este domingo 8 de marzo la estación Albrook abrirá al público a las 10:00 a.m., tres horas después de su horario habitual.

El Metro de Panamá empezará un operativo técnico de izaje de la estructura metálica que formará parte del nuevo techo ampliado de la estación de Albrook, donde se integrará la línea 1 y 3 del metro. Cortesía

Según Navarro, el proceso consiste en levantar e instalar una gran estructura metálica que posteriormente será fijada y asegurada en su posición.

“Este domingo iniciaremos los trabajos de instalación del marco espacial, que será la estructura de soporte del nuevo techo que abarcará las áreas de las dos estaciones, es decir, de la nueva estación de Albrook ampliada”, explicó Navarro.

Los preparativos comenzarán la noche del sábado 7 de marzo, desde antes del cierre del servicio, y a las 11:00 de la noche iniciarán las labores, detalló.

Durante el tiempo que se estén haciendo los trabajos también se mantendrá cerrada la pasarela peatonal que conecta la estación del metro con la Gran Terminal de Transporte de Albrook. “Mientras se levanta esta estructura metálica y se instala en sitio, por motivos de seguridad no se puede tener personas circulando debajo de la estructura”, explicó el funcionario.

Este izaje será el primero de siete levantamientos de estructura que se realizarán durante los próximos meses para completar la cubierta de la estación ampliada. “Cada uno será anunciado con tiempo para que los usuarios puedan prepararse”, explicó Navarro.

Una vez se complete la instalación del techo y su cubierta, se podrán suprimir los techos temporales y continuar con las instalaciones finales de esta nueva estación ampliada.

Los trabajos de ampliación de la estación Albrook registra un 61% de avance. Cortesía

Servicio parcial en la Línea 1

A pesar del cierre temporal de la estación, el resto de la red mantendrá su funcionamiento normal.

El Metro de Panamá informó que la afectación será únicamente en Albrook, mientras que las demás estaciones de la línea 1 operarán con su horario regular.

Durante esas horas, los trenes de la línea 1 operarán entre Villa Zaíta y la estación 5 de Mayo, que funcionará como terminal temporal.

Datos del Metro de Panamá indican que los domingos la estación Albrook moviliza alrededor de 24 mil pasajeros; sin embargo, durante el periodo afectado —entre las primeras horas del día— circulan entre 3,800 y 3,900 usuarios.

Integración clave para la Línea 3

Los trabajos en Albrook forman parte del desarrollo de la línea 3 del Metro de Panamá, cuyo servicio comercial está previsto para finales de 2028.

Además del techo, actualmente se ejecutan otras obras importantes en la zona.

Entre ellas se encuentran la construcción de la losa ampliada para la estación de la línea 3, la edificación de cuartos técnicos y de control, así como trabajos en la zona de trinchera, donde se instalan las vigas de rodaje que permitirán construir el andén de conexión entre ambas líneas.

Navarro destacó que estas intervenciones permitirán que los usuarios comiencen a visualizar la magnitud del proyecto.

“A medida que se vaya instalando el techo ampliado y se observe la ampliación de la pasarela, los usuarios podrán ir apreciando cómo se va integrando la estación de cara a tener un espacio más amplio, más cómodo y más seguro”, señaló.

Las autoridades del Metro reiteraron que cualquier intervención que pueda afectar el servicio será comunicada previamente y se procurará realizarla en horarios de menor demanda para reducir el impacto en los pasajeros.