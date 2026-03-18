Panamá, 18 de marzo del 2026

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    METRO DE PANAMÁ

    Estación de Albrook no operará por cinco horas este domingo

    José González Pinilla
    Estación de Albrook no operará por cinco horas este domingo
    Trabajos de ampliación de la estación de Albrook. Cortesía

    Por segunda ocasión, la estación de la Línea 1 del Metro de Panamá ubicada en Albrook permanecerá cerrada al público.

    Esto se debe a trabajos de construcción de la nueva estación de la Línea 3, que conectará con Panamá Oeste.

    El cierre está programado para este domingo 22 de marzo, desde las 7:00 a.m. hasta las 12:00 m.d., es decir, por cinco horas. Durante ese periodo, los usuarios deberán concluir su viaje en la estación 5 de Mayo.

    De acuerdo con el Metro de Panamá, ese día la Línea 1 operará desde la estación Villa Zaíta hasta 5 de Mayo, a partir de las 7:00 a.m.

    La entidad explicó que los trabajos en Albrook comprenden el izaje del nuevo techo de la estación. Estas labores se concentrarán en la zona de la pasarela peatonal que conecta con la Gran Terminal de Transporte.

    Indicó que, una vez reabierta la estación, los trabajos continuarán sin afectar la seguridad de los pasajeros.

    Estación de Albrook no operará por cinco horas este domingo
    Estación de Albrook.

    José González Pinilla

    Editor


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