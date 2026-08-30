‘Estamos viviendo con el desastre y tratando de arreglarlo de atrás para adelante’: el Arquiterror

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ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Entrevista ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Marcos Peñaranda, “Arquiterror”, es arquitecto de la Alcaldía de Panamá bajo la administración de Mayer Mizrachi. Antes de sumarse al municipio, se dio a conocer como voz crítica de la infraestructura pública del país. Hoy lidera el proyecto que recupera aceras y espacio público invadido en la capital.

¿Qué es exactamente la servidumbre pública y por qué es un problema tan viejo en Panamá?

Dice en la Resolución 327, guión 11, del 8 de julio de 2011, que es un área desde la línea de propiedad a la otra línea de propiedad. Esa es la servidumbre. Y está destinada para el cruce peatonal, vehicular y la infraestructura. Eso es público. En la Ley 6 del 2006 dice, clarito en el artículo 28, miren: “la servidumbre es pública y debe ser protegida por el Estado”. ¿Qué pasó? Que no se protegió en ningún momento de los 100 años que ha pasado.

¿Desde cuándo existe la idea de que no se puede invadir la acera?

Eso viene desde la Ley 1 de 1916, en el artículo 1338. Dice clarito, “nadie podrá impedir el tránsito en las aceras”. No se pueden poner carreta, bestia, kiosco. No se puede construir. Desde 1916 hasta la fecha no lo hemos entendido.

¿Cuándo empezó a torcerse el crecimiento de la ciudad?

En 1913 vino el tranvía. Llegaba hasta el hospital San Fernando. De ahí para adelante fueron creciendo desordenadamente. En 1941 vino el bus a Panamá.

¿Y qué pasó en 1941 que, según tú, nadie cuenta?

En 1941 contrataron al mejor urbanista de América Latina: Karl Brunner. El gobierno lo trajo para hacer un estudio urbano en Panamá. Lo realizó pero en ese tiempo hubo un golpe de Estado y desaparecieron los papeles, misteriosamente, todo lo que hoy en día llamamos el plan de ordenamiento territorial.

Y esos documentos, ¿jamás aparecieron?

Se desaparecieron los papeles. Adivinen cuándo se hizo el plan de ordenamiento territorial de Panamá. En 1997, tírala ahí, 50 años después se hizo un plan de ordenamiento territorial. Al garete por 50 años. Se creó el Miviot y eso, pero no había un plan. Para el siglo XXI la ciudad fue creciendo sin ningún orden, no se hizo una buena inspección y ese fue el desastre.

¿Cómo se refleja hoy ese desorden acumulado desde hace más de un siglo?

Estamos viviendo con el desastre y tratando de arreglarlo de atrás para adelante. Tratando de arreglar la infraestructura que tenemos en 1800. Nadie toma cartas en el asunto; cada vez que llueve se inunda porque ya colapsó; las tuberías no tienen la dimensión. Antes Panamá tenía, para que entiendan, 50% área verde. Hoy tiene 10% y el agua ahora, ¿por dónde va? Debería ir a la tierra. Ya no va a la tierra, va directo a las tuberías y todo ese caudal ya no se aguanta, aparte de la basura.

Hablemos de instituciones. ¿Cuál es el problema más común entre las que trabajan en la calle?

Estamos implementando algo que pareciera que nunca se había hecho. Porque hasta el sol de hoy todos trabajaban por su lado. El Idaan destruía una calle para arreglar algo y dejaba el hueco. Es por eso que en la alcaldía nos estamos reuniendo todas las semanas, MOP, Idaan y Naturgy. Porque ahora Naturgy, nos enteramos, que está poniendo en la Calle 50 un poco de transformadores en toda la acera. Ya le llamamos la atención a Naturgy. Eso no puede seguir.

¿Qué aprendiste al entrar al Estado, después de haber sido un crítico desde afuera?

Afuera yo hacía críticas. Y estando adentro, la cosa no es como yo pensaba. Por ejemplo, solamente hay 13 inspectores para 26 corregimientos. Imagínense, ver todo, solo con un edificio de 30 pisos, ya te basta para que tengas por lo menos 10 inspeccionando.

¿Puedes darnos un ejemplo concreto de cómo cambia el resultado cuando sí hay supervisión directa del Estado?

Antes de entrar a la alcaldía yo hice una crítica a unas aceras que estaba haciendo la alcaldía del gobierno anterior de $8 millones. Más fácil es licitar esto con precios exorbitantes por 8 millones, hazlo por allá, nada más dime cuándo lo terminas... Yo no me enredo en eso, que lo haga la empresa como le dé la gana y con los materiales que le dé la gana. Ahora, el concreto que estamos utilizando es un concreto especial que tiene una fibra. Eso hace que se suplante lo que es los aceros de refuerzo. Formaleteamos, tiramos concreto. Con macrofibra. Es más rápido y más barato.

Mencionabas el Valle de los Cerezos, casas con apenas una década de construidas que ya colapsan. ¿Qué hay detrás de eso?

Las casas no cumplen con esa vida útil. Ya a los 10 años salen los vicios ocultos. La mayoría de los problemas en las casas son vicios ocultos, cosas que no se pueden ver. Por ejemplo, tuberías de mala calidad dentro de la pared. Es imposible verlo. Cielorrasos, lozas con un concreto de baja calidad, no con el PCI que se requiere de 4,000, sino que le ponen ponte que es 1,500 o 2,000 para abaratar costos. Para que esa casa esté bien construida, tiene que haber un inspector inspeccionando todos los días esa casa... pero es imposible.

Cuando una casa presenta daños estructurales pocos años después de construida, ¿de quién es la responsabilidad?

Hay muchos culpables cuando hay una casa que tiene problemas. Hay varias cosas que están ocurriendo al mismo tiempo. Uno, el inspector que no hace su trabajo bien. Dos, la promotora y constructora que construye mal para abaratar costos, para tener más ganancias, materiales de baja calidad. Tres, el banco que no inspecciona la casa que está pagando. Y cuatro, obviamente, el propietario.

¿Qué es esto de las tapas de alcantarilla recicladas de las que hablan en redes?

Es algo que debe poner el Idaan. Pero nosotros estamos apoyando tapas reciclables. Ya van más de 300 tapas. Llevamos en esto casi como un año. Y ahora vamos a instalar bancas reciclables y estamos construyendo puentes. Eso es del MOP. Pero esos puentes están en Mañanitas donde el diablo dejó la chancleta. Nadie mira para allá.

¿Existe alguna guía oficial de cómo deben construirse las aceras y los espacios públicos?

Para ese problema, ya prontito tenemos lista la guía de diseño urbano. No había existido, en la historia patria, una guía de cómo construir, cómo son los estacionamientos, cómo son las aceras, dependiendo de la servidumbre. Son 10 tipos de aceras. Tú escoges cuál te cabe en tu servidumbre.

Existe un decreto que obliga a reparar la acera si un negocio la destruye. ¿Se cumple?

Me encontré un decreto que lo dice, si tú destruyes la acera, tienes que repararla. Pero nadie vio ese decreto. Entonces, hay acera destruida. Ahora estamos reforzando ese decreto para que sea una realidad.

Y a nivel interinstitucional, ¿qué ha cambiado?

Lo malo que nos encontramos es que no había una coordinación interinstitucional y es lo que estamos logrando poco a poco. Esa relación de todas las instituciones, MOP, Idaan, Miambiente, estamos trabajando muy bien con la Autoridad de Aseo (AAUD), siempre manda y tenemos grupo. Tenemos grupo interinstitucional en Whatsapp. Vemos algo que es de basura, lo enviamos al grupo de la basura. Vemos algo que es del Idaan, enviamos de una.