Estas rutas de MiBus operarán con menor frecuencia por alza del combustible

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El aumento en el precio del combustible ya impacta la operación de MiBus, que ajusta rutas y frecuencias sin subir la tarifa. Conozca qué cambia, a qué horas y cómo afectará a los usuarios la medida.

El alza en el precio del combustible que comenzó a regir en Panamá llevó a la empresa MiBus a activar un plan de ajustes operativos que ya se siente en el servicio, especialmente durante las horas de menor demanda.

Las medidas buscan contener un impacto económico que supera el millón de dólares mensuales en consumo de diésel, sin trasladar ese costo a los usuarios, por lo que las tarifas del metrobús se mantienen sin cambios.

Sin embargo, los ajustes implican modificaciones en rutas, horarios y frecuencia, que podrían afectar a unos 20 mil pasajeros diarios.

Rutas de MiBus que operarán con menor frecuencia

Como parte de la estrategia, MiBus anunció la reducción de las frecuencias de cuatro rutas que tienen recorridos idénticos al Metro de Panamá, durante la llamada hora valle es decir, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Conozca cuáles son las rutas:

E444: 24 de Diciembre - Metro Cincuentenario - Metro San Miguelito.

E484: Zona Paga de La Siesta - Metro Cincuentenario- Metro San Miguelito.

E504: Mañanitas - Metro Cincuentenario- Metro San Miguelito.

V180: Metro Los Andes - Vía España - Calidonia - Albrook

Una de las parada de MiBus. Archivo

La empresa recomienda a los usuarios de estos recorridos utilizar las Líneas 1 y 2 del Metro, que operan con energía eléctrica y no dependen del diésel.

Horarios con cambios en el servicio

Los principales ajustes que se aplicarán en su totalidad en esas rutas desde el martes 24 de marzo, se concentran en las llamadas horas valle, relacionadas con la menos demanda de pasajeros:

De 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Se reduce la frecuencia de buses en corredores Menor cantidad de unidades en circulación.

Mientras que en las horas pico (mañana y tarde) el servicio se mantiene sin cambios.

Además, se priorizará la movilización de mayor cantidad de usuarios.

MiBus indicó que estas modificaciones son dinámicas y estarán bajo monitoreo constante para corregir retrasos o fallas en los recorridos.

Otras medidas que ya están en marcha

Además de la suspensión de rutas y ajustes de frecuencia, la empresa implementa otras acciones:

Reducción de recorridos sin pasajeros (hasta un 20% del consumo actual)

Uso prioritario de buses más modernos y eficientes

Retiro temporal de entre 10% y 12% de la flota más antigua

Reorganización de rutas paralelas al Metro

Con este paquete, se espera mitigar entre el 60% y 65% del impacto del alza del combustible.

Llamado a usar el Metro

Las autoridades reiteran que el transporte público sigue siendo la alternativa más económica ante el aumento del combustible, e insisten en priorizar el uso del Metro de Panamá.

Actualmente, el sistema de transporte público moviliza cerca de 450 mil personas al día, y seguirá operando con ajustes mientras se mantenga la volatilidad en los precios del petróleo.

El ajuste en el transporte ocurre en paralelo al incremento en los precios de los combustibles:

Gasolina de 95 octanos: $1.14 por litro

Gasolina de 91 octanos: $1.07 por litro

Este aumento responde a factores internacionales, incluyendo tensiones geopolíticas que presionan el mercado del petróleo.