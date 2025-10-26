Estas son las 30 empresas interesadas en la renovación de la cinta costera y Amador por $26.6 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Son 30 empresas que han mostrado interés en lograr el contrato de mantenimiento y recuperación de áreas verdes de las tres etapas de la cinta costera y la Calzada de Amador, cuyo valor rondaría los $26.6 millones.

Entre ellas figuran Constructora Meco, Constructora Urbana (CUSA) y Maxipista.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) tiene previsto realizar el próximo 17 de noviembre la licitación pública que busca renovar estas zonas de la capital que han sido por años escenario de eventos masivos, actividades deportivas, ferias, protestas, carnavales capitalinos y circuitos turísticos internacionales.

El pasado 8 de octubre, el MOP realizó la reunión de homologación y las compañías interesadas se presentaron ese día.

Estas son:

Pacaribe SAS ESP Aguajet Corp CGP Construccion y Gestion de Proyectos, S.A. Consihsa Persona Natural (Gabriel M.Gutiérrez) Centroequipos, S.A. Grupo VMA, S.A. Tecnicoas en Construcciones Generales, S.A, (TECOGSA) Bio Servicios Técnicos Panama Waste Management, S.A. Multi Servicios Modernos, S.A. Administradora Global de Proyectos, S.A. Constructora Meco, S.A. Constructora Churube, S.A. Constructora De León, (CODSA). Maxipista de Panamá, S.A. Servicios Ambientales de Chiriquí, S.A. Constructora Urbana, S.A. Trebol Services, INC. Great Gardens, S.A. Áreas Verdes Panamá, S.A. Empresas SGR Forward Energy Servicios TG & Asociados Construcciones y Ventas Gana, S.A. Persona natural (Carlos Mora C.) Majano, S.A. Matipsa, S.A Valpa Investment CAMSA

En el caso de la cinta costera, el contrato abarca más de diez kilómetros continuos de infraestructura entre sus tres fases principales, desde el área próxima a la avenida de los Poetas y el viaducto de la avenida de los Mártires, hasta los accesos más cercanos al puente de las Américas.

Esta cobertura incluye la rehabilitación y remozamiento de las actuales plazas, ciclovías, estacionamientos públicos, canchas deportivas, zonas infantiles, pasos peatonales, miradores frente al mar, sistemas de riego, iluminación inferior de viaductos, bombas de agua, espacios para skateparks, áreas de sombra y mobiliario público como bancas, pérgolas y bebederos.

También contempla la construcción de la nueva fuente Anayansi y un sistema de chorros interactivos.

En la Calzada de Amador -conocida como Causeway- también tendrá una intervención igualmente “profunda”.

En este caso, se trata de un tramo aproximado de cuatro kilómetros, desde la rotonda del BioMuseo hasta la isla Flamenco, donde el Estado exige no solamente restaurar áreas visibles como aceras, vallados o luminarias, sino introducir un sistema de control sanitario, riego paisajístico y modernización de mobiliario urbano que garantice “su funcionamiento sin interrupciones”. Incluye el reemplazo de bancas.