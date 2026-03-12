Panamá, 12 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PROGRAMACIÓN CULTURAL

    Estas son las actividades culturales en Panamá del 13 al 21 de marzo

    Getzalette Reyes
    Estas son las actividades culturales en Panamá del 13 al 21 de marzo
    Museo Afroantillano de Panamá está abierto de martes a sábado, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. LP Archivo

    El Ministerio de Cultura compartió la agenda cultural con actividades programadas entre el viernes 13 y el sábado 21 de marzo, que incluyen talleres, exposiciones, teatro, cine al aire libre, mercados artesanales y eventos comunitarios en distintos puntos del país.

    Entre las actividades destacadas figuran talleres infantiles y clases abiertas de danza contemporánea, así como funciones de cine al aire libre en Casco Antiguo, que forman parte de la programación orientada a promover el acceso a las artes y la participación de públicos de todas las edades.

    Estas son las actividades culturales en Panamá del 13 al 21 de marzo
    Varias actividades culturales se realizarán en el Casco Antiguo. LP/Elysée Fernández

    La agenda también incluye eventos especiales como “Mujeres Mágicas 2026”, además de jornadas como el Centroamérica Big Day, en el Parque Andrés Bello.

    Los amantes del arte podrán visitar exposiciones como “Dulzura Tropical” en la Galería Juan Manuel Cedeño y “Mola Viva” en Albrook Mall, esta última dedicada a resaltar el valor cultural y artístico de las molas.

    La programación también contempla mercados artesanales, presentaciones de libros, talleres familiares y actividades en museos, además de obras de teatro como “Blanca Nieves” en el Teatro Metropolitan.

    A continuación, podrá consultar la agenda completa para los próximos días.

    Adjuntos

    Agenda Cultural del 13 al 21 de marzo, 2026.pdf

    Getzalette Reyes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El negocio secreto en la ATTT que concretó el operador de Gaby Carrizo. Leer más
    • Publican lista de preseleccionados para las becas de concurso 2026 del Ifarhu. Leer más
    • La naviera china Cosco Shipping deja de usar el puerto de Balboa. Leer más
    • Becas del Ifarhu 2026: documentos que deben entregar los preseleccionados. Leer más
    • Los nexos familiares y la disputa millonaria por la concesión del revisado vehicular digital. Leer más
    • Donante de Cortizo, vinculado a proyecto turístico paralizado por daño ambiental en Punta Chame. Leer más
    • Embalses del Canal de Panamá están en niveles históricos, pero vigilan una nueva amenaza. Leer más