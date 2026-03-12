Estas son las actividades culturales en Panamá del 13 al 21 de marzo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Cultura compartió la agenda cultural con actividades programadas entre el viernes 13 y el sábado 21 de marzo, que incluyen talleres, exposiciones, teatro, cine al aire libre, mercados artesanales y eventos comunitarios en distintos puntos del país.

Entre las actividades destacadas figuran talleres infantiles y clases abiertas de danza contemporánea, así como funciones de cine al aire libre en Casco Antiguo, que forman parte de la programación orientada a promover el acceso a las artes y la participación de públicos de todas las edades.

Varias actividades culturales se realizarán en el Casco Antiguo. LP/Elysée Fernández

La agenda también incluye eventos especiales como “Mujeres Mágicas 2026”, además de jornadas como el Centroamérica Big Day, en el Parque Andrés Bello.

Los amantes del arte podrán visitar exposiciones como “Dulzura Tropical” en la Galería Juan Manuel Cedeño y “Mola Viva” en Albrook Mall, esta última dedicada a resaltar el valor cultural y artístico de las molas.

La programación también contempla mercados artesanales, presentaciones de libros, talleres familiares y actividades en museos, además de obras de teatro como “Blanca Nieves” en el Teatro Metropolitan.

A continuación, podrá consultar la agenda completa para los próximos días.