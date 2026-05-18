Estas son las fechas de vacaciones del primer trimestre 2026, según el Meduca

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las vacaciones escolares se desarrollarán del lunes 1 al viernes 5 de junio de 2026.

El Ministerio de Educación de (Meduca) confirmó oficialmente las fechas correspondientes a las primeras vacaciones del calendario escolar 2026 para los centros educativos oficiales y particulares del país.

De acuerdo con lo establecido en el calendario escolar 2026 y el Decreto Ejecutivo No. 49 del 8 de septiembre de 2025, el primer trimestre académico culminará el viernes 29 de mayo de 2026.

Posteriormente, las vacaciones escolares se desarrollarán del lunes 1 al viernes 5 de junio de 2026, periodo en el que los estudiantes de todo el país tendrán receso de clases.

El retorno a las aulas está programado para el lunes 8 de junio de 2026, fecha en la que iniciará oficialmente el segundo trimestre del año escolar.

El calendario del Meduca aplica tanto para escuelas oficiales como particulares, estableciendo de manera unificada los periodos académicos, recesos y jornadas escolares a nivel nacional durante el año lectivo 2026.