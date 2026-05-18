Panamá, 18 de mayo del 2026

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    EDUCACIÓN PANAMEÑA

    Estas son las fechas de vacaciones del primer trimestre 2026, según el Meduca

    Las vacaciones escolares se desarrollarán del lunes 1 al viernes 5 de junio de 2026.

    Redacción de La Prensa
    Estas son las fechas de vacaciones del primer trimestre 2026, según el Meduca
    El primer trimestre finaliza el próximo 29 de mayo. Foto/Archivo

    El Ministerio de Educación de (Meduca) confirmó oficialmente las fechas correspondientes a las primeras vacaciones del calendario escolar 2026 para los centros educativos oficiales y particulares del país.

    De acuerdo con lo establecido en el calendario escolar 2026 y el Decreto Ejecutivo No. 49 del 8 de septiembre de 2025, el primer trimestre académico culminará el viernes 29 de mayo de 2026.

    Posteriormente, las vacaciones escolares se desarrollarán del lunes 1 al viernes 5 de junio de 2026, periodo en el que los estudiantes de todo el país tendrán receso de clases.

    El retorno a las aulas está programado para el lunes 8 de junio de 2026, fecha en la que iniciará oficialmente el segundo trimestre del año escolar.

    Estas son las fechas de vacaciones del primer trimestre 2026, según el Meduca

    El calendario del Meduca aplica tanto para escuelas oficiales como particulares, estableciendo de manera unificada los periodos académicos, recesos y jornadas escolares a nivel nacional durante el año lectivo 2026.

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