    Estas son las sedes de las agroferias del IMA para este miércoles 14 de enero

    Getzalette Reyes
    Hay que llevar bolsas reutilizables y la cédula de identidad personal. Tomada X

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de nuevas agroferias este miércoles 14 de enero, como parte de su programa para facilitar el acceso a alimentos de la canasta básica a precios accesibles en distintas regiones del país.

    IMA informa los puntos de las agroferias del martes 13 de enero y los precios actualizados

    Las jornadas se iniciarán desde las 8:00 de la mañana, y los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsa reutilizable, recordó la entidad.

    Puntos de agroferias por provincia

    En la provincia de Los Santos, la agroferia se desarrollará en el Parque de Pedasí, en el distrito de Pedasí.

    En Panamá Este, se habilitarán dos puntos:

    + Cancha del Parque Central de Pacora, en el corregimiento de Pacora.

    + Parque de Las Margaritas, en el distrito de Chepo.

    Mientras que en Chiriquí, la venta de productos agropecuarios se realizará en la cancha comunal de Horconcito, en el distrito de San Lorenzo.

    En la provincia de Veraguas, las agroferias estarán ubicadas en:

    + Cancha techada de La Carrillo, distrito de Atalaya.

    + Cancha Municipal de La Mesa, en el corregimiento de La Mesa cabecera.

    Horarios de las tiendas permanentes del IMA

    De manera paralela, el IMA informó en redes sociales que sus tiendas permanentes a nivel nacional continúan operando en sus horarios habituales, permitiendo a los consumidores acceder a productos de primera necesidad durante la semana.

    La entidad recomienda a la ciudadanía verificar el horario específico de cada punto de venta permanente a través de sus canales oficiales.

    Getzalette Reyes

    Portadista


