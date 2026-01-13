Estas son las sedes de las agroferias del IMA para este miércoles 14 de enero

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de nuevas agroferias este miércoles 14 de enero, como parte de su programa para facilitar el acceso a alimentos de la canasta básica a precios accesibles en distintas regiones del país.

Las jornadas se iniciarán desde las 8:00 de la mañana, y los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsa reutilizable, recordó la entidad.

Puntos de agroferias por provincia

En la provincia de Los Santos, la agroferia se desarrollará en el Parque de Pedasí, en el distrito de Pedasí.

En Panamá Este, se habilitarán dos puntos:

+ Cancha del Parque Central de Pacora, en el corregimiento de Pacora.

+ Parque de Las Margaritas, en el distrito de Chepo.

Mientras que en Chiriquí, la venta de productos agropecuarios se realizará en la cancha comunal de Horconcito, en el distrito de San Lorenzo.

En la provincia de Veraguas, las agroferias estarán ubicadas en:

+ Cancha techada de La Carrillo, distrito de Atalaya.

+ Cancha Municipal de La Mesa, en el corregimiento de La Mesa cabecera.

— Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) January 10, 2026

Horarios de las tiendas permanentes del IMA

De manera paralela, el IMA informó en redes sociales que sus tiendas permanentes a nivel nacional continúan operando en sus horarios habituales, permitiendo a los consumidores acceder a productos de primera necesidad durante la semana.

— Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) January 12, 2026

La entidad recomienda a la ciudadanía verificar el horario específico de cada punto de venta permanente a través de sus canales oficiales.