Este es el horario del Metro de Panamá para Carnaval

La administración del Metro de Panamá confirmó este jueves los horarios de operación de las líneas 1 y 2 para las fechas del Carnaval.

Se informó que para el sábado 1 de marzo se mantiene el horario regular de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. El domingo 2 el horario será de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., mientras que para el lunes 3 también se mantiene el horario regular de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.

Para el martes de Carnaval, ambas líneas operarán con el horario establecido para los días feriados, que es de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

En la ciudad capital se estará desarrollando en la Cinta Costera el Festival Carnavalístico, organizado por la Alcaldía de Panamá, y el Metro será uno de los medios de transporte que se utilizarán para llegar al sector del Carnaval.