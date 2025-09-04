Panamá, 04 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    IMA

    Este sábado 6 de septiembre hay Agroferia en Herrera

    Henry Cárdenas P.
    Las Agroferias a nivel nacional serán reactivas en diferentes puntos del país la próxima semana. Imagen tomada de @IMA_Pma

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este sábado 6 de septiembre se reactivan las Agroferias y será en la provincia de Herrera.

    De acuerdo con la entidad, para este sábado la venta de productos agrícolas se llevará a cabo en los terrenos de la Feria del Ganado Lechero, en el corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré.

    La Agroferia estará abierta a partir de las 8:00 a. m. y se le recuerda a las personas presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables.

    Cabe recordar que las Agroferias del IMA están suspendidas temporalmente entre el lunes 1 y el viernes 5 de septiembre.

    La medida se tomó debido a que se llevan a cabo actividades de logística interna, entre ellas limpieza de bodegas y depósitos. Además, se realizan inventarios y registros de informes.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


