Este viernes 29 de agosto juega el Gordito del Zodíaco con más de 1 millón de dólares en premios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este viernes 29 de agosto, la Lotería Nacional de Beneficencia llevará a cabo el sorteo del Gordito del Zodíaco, que tiene como premio principal más de 1 millón de dólares.

El ánfora de la fortuna empezará a girar a las 3:00 p. m.

Una fracción de billete cuesta 2 dólares y quien acierte los cuatro números del primer premio gana 4 mil dólares.

Si el billete cuenta con los cuatro números del primer premio, además de la serie y el folio, el portador recibe, por parte de la Lotería Nacional, un cheque por 1 millón 4 mil dólares.