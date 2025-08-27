Este viernes 29 de agosto juega el Gordito del Zodíaco con más de 1 millón de dólares en premios

Este viernes 29 de agosto, la Lotería Nacional de Beneficencia llevará a cabo el sorteo del Gordito del Zodíaco, que tiene como premio principal más de 1 millón de dólares.
El ánfora de la fortuna empezará a girar a las 3:00 p. m.
Una fracción de billete cuesta 2 dólares y quien acierte los cuatro números del primer premio gana 4 mil dólares.
Si el billete cuenta con los cuatro números del primer premio, además de la serie y el folio, el portador recibe, por parte de la Lotería Nacional, un cheque por 1 millón 4 mil dólares.