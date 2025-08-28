Este viernes también hay Agroferias del IMA; conoce en qué provincias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La venta de frutas, verduras, granos y carnes, entre otros productos, continúa este viernes 29 de agosto de 2025 en diferentes regiones del país en las Agroferias del Instituto Mercadeo de Agropecuario (IMA).

De acuerdo con el IMA, los puntos de venta estarán abiertos a los consumidores a partir de las 8:00 a. m.

Lugares de venta:

Herrera: Terrenos del Mida, vía Chepo, corregimiento de Las Minas cabecera.

Coclé: Casa local del corregimiento de Olá cabecera, distrito de Olá.

Panamá Oeste: Casa local de Las Gaitas, corregimiento de Cirí Grande, distrito de Capira.

Los Santos: Parque de El Cocal, distrito de Las Tablas.

Colón: Comunidad de Coclé del Norte, corregimiento de Coclé del Norte, distrito de Donoso.

Panamá: Estacionamientos del parque Omar, corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá.

El IMA reitera a los consumidores que, al llegar a las Agroferias, deben presentar la cédula de identidad y portar bolsas reutilizables.