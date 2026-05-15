Panamá, 15 de mayo del 2026

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    ATTT

    Esto es lo que está retrasando la licencia de conducir digital en Panamá

    La licencia de conducir digital aún no tiene fecha de implementación, pese a que la plataforma tecnológica y las validaciones de ciberseguridad ya fueron completadas por la AIG.

    Yaritza Mojica
    Esto es lo que está retrasando la licencia de conducir digital en Panamá
    Diseño de la nueva licencia de conducir en Panamá. Cortesía/ATTT

    La implementación de la licencia de conducir digital en Panamá continúa en la etapa de validación técnica y capacitación operativa por parte de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), pese a que la plataforma tecnológica ya se encuentra prácticamente lista.

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    La ATTT señaló que, debido a que la herramienta continúa en período de evaluación, todavía no existe una fecha oficial para el lanzamiento general de la licencia digital.

    “La licencia digital de conducir se encuentra actualmente en una etapa de validación técnica, como parte del proceso previo a su implementación oficial para la ciudadanía. Esta fase busca garantizar que la plataforma funcione de manera confiable y eficiente antes de su habilitación pública”, indicó la entidad.

    Según la ATTT, las pruebas permitirán identificar distintos escenarios operativos y documentar posibles incidencias, con el fin de establecer soluciones dentro del manual de usuario del sistema.

    Como parte del proceso de preparación, inspectores de la ATTT y agentes de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional deberán recibir capacitaciones sobre el uso y validación de la plataforma tecnológica. Además, los dispositivos utilizados para la verificación ciudadana y la emisión de boletas electrónicas deberán estar adaptados para reconocer y validar las licencias digitales durante los operativos de tránsito.

    Por su parte, Adolfo Fábrega, administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), aclaró que la entidad ya completó las validaciones técnicas y de ciberseguridad del sistema desarrollado para permitir el uso digital de las licencias de conducir.

    Fábrega indicó que la AIG ya culminó la parte tecnológica que le correspondía dentro del proyecto y que el siguiente paso está en manos de la ATTT, entidad encargada de coordinar el despliegue operativo, la capacitación de unidades y la definición de responsabilidades legales relacionadas con el nuevo sistema digital.

    “Nosotros en la AIG hicimos las validaciones técnicas, las validaciones de ciberseguridad y las pruebas funcionales para asegurar que el sistema funcione correctamente”, señaló Fábrega.

    “Lo más importante ahora mismo es que la ATTT termine de afinar el marco jurídico para que todo esté en orden cuando el sistema entre en funcionamiento”, sostuvo.

    En tanto, Sertracen manifestó que la licencia digital ya está lista; sin embargo, aún falta la implementación oficial por parte de las autoridades.

    Precisamente, mediante la Resolución No. OAL-510 del 29 de julio de 2025, se autorizó y otorgó validez al uso de la licencia de conducir en formato digital como documento válido de identificación ante la ATTT.

    Las autoridades recordaron que la licencia digital no reemplazará el carné físico, ya que este continuará siendo de uso obligatorio. El costo de la licencia digital oscilará entre $6.90 y $8.00, y su período de vigencia será el mismo que el de la licencia física.

    Sertracen Panamá emite entre 30 mil y 35 mil licencias mensuales, lo que representa un promedio anual de 330 mil documentos.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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