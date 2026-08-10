Estos son los 166 científicos de Panamá reconocidos por sus aportes a la ciencia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Sistema Nacional de Investigación reconoció a 166 científicos de Panamá, entre ellos 40 nuevos miembros, por sus aportes en cinco áreas del conocimiento; además, los investigadores Héctor Guzmán y Roberto Ibáñez fueron incorporados como eméritos por su trayectoria científica.

El trabajo de 166 investigadores de Panamá fue reconocido por el Sistema Nacional de Investigación (SNI) de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), por sus aportes en distintas áreas del conocimiento.

El reconocimiento se realizó el viernes 7 de agosto, durante el Encuentro de Intercambio Científico y Reconocimiento a los Miembros del SNI 2024-2025-2026, celebrado en el Auditorio de la Ciudad de la Salud.

De los 166 científicos reconocidos, 68 son mujeres y 98 son hombres. Además, 40 fueron incorporados como nuevos miembros del SNI.

Sus investigaciones abarcan cinco áreas: ciencias naturales, químicas, biológicas y de la Tierra; ciencias médicas y de la salud; ciencias agrícolas; ciencias sociales, humanísticas, administrativas y económicas; e ingenierías, ciencias físicas y matemáticas.

Dos investigadores, ahora eméritos

El encuentro también sirvió para reconocer la trayectoria de Héctor Guzmán y Roberto Ibáñez, investigadores del Smithsonian Tropical Research Institute (STRI), quienes fueron incorporados a la categoría de Investigador Emérito del SNI.

Guzmán ha dedicado parte de su carrera al estudio de especies marinas altamente migratorias, entre ellas ballenas, tiburones, aves marinas, manatíes y tortugas. Su trabajo busca comprender sus movimientos y ecología para generar evidencia que contribuya a la conservación.

Entre los científicos distinguidos están, de izquierda a derecha, Azael Saldaña, Paulino Vigil, Lorenzo Cáceres, Gabriella Britton, Virginia Núñez, Sandra López-Verges, Catherina Caballero, Amador Goodridge, José Calzada y Xavier Sáez-Llorens. Foto/Cortesía

Ibáñez, por su parte, ha centrado sus investigaciones en las ranas de Panamá, algunas de las cuales probablemente ya no existen en estado silvestre debido a una infección causada por hongos. Estas especies se mantienen mediante programas de reproducción en cautiverio.

Aquí la lista completa:

El SNI suma 235 investigadores

Con las nuevas incorporaciones, el Sistema Nacional de Investigación cuenta ahora con 235 investigadores, de los cuales 90 son mujeres y 145 son hombres.

La categoría con mayor número de miembros es Investigador Nacional I, con 134 integrantes. Le siguen Investigador Nacional II, con 60; Investigadores Distinguidos, con 38; e Investigadores Eméritos, con tres.

Durante el acto, el secretario nacional de la Senacyt, Eduardo Ortega Barría, destacó que la investigación científica requiere paciencia, rigor y perseverancia.

“La investigación científica pocas veces ofrece respuestas inmediatas”, dijo Ortega Barría, al referirse a las horas de trabajo, análisis, ensayos y aprendizaje que hay detrás de una publicación científica, una innovación o un avance tecnológico.

Por su parte, la secretaria técnica del SNI, Sandra Sharry, destacó la importancia de invertir en ciencia y de generar condiciones para que el talento y el conocimiento permanezcan en Panamá.

El SNI reconoce la labor de investigadores mediante incentivos económicos y distinciones, tomando en cuenta la calidad, producción, trascendencia e impacto de sus investigaciones.