Estos son los 166 científicos de Panamá reconocidos por sus aportes a la ciencia

El trabajo de 166 investigadores de Panamá fue reconocido por el Sistema Nacional de Investigación (SNI) de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), por sus aportes en distintas áreas del conocimiento.
El reconocimiento se realizó el viernes 7 de agosto, durante el Encuentro de Intercambio Científico y Reconocimiento a los Miembros del SNI 2024-2025-2026, celebrado en el Auditorio de la Ciudad de la Salud.
De los 166 científicos reconocidos, 68 son mujeres y 98 son hombres. Además, 40 fueron incorporados como nuevos miembros del SNI.
Sus investigaciones abarcan cinco áreas: ciencias naturales, químicas, biológicas y de la Tierra; ciencias médicas y de la salud; ciencias agrícolas; ciencias sociales, humanísticas, administrativas y económicas; e ingenierías, ciencias físicas y matemáticas.
Dos investigadores, ahora eméritos
El encuentro también sirvió para reconocer la trayectoria de Héctor Guzmán y Roberto Ibáñez, investigadores del Smithsonian Tropical Research Institute (STRI), quienes fueron incorporados a la categoría de Investigador Emérito del SNI.
Guzmán ha dedicado parte de su carrera al estudio de especies marinas altamente migratorias, entre ellas ballenas, tiburones, aves marinas, manatíes y tortugas. Su trabajo busca comprender sus movimientos y ecología para generar evidencia que contribuya a la conservación.
Ibáñez, por su parte, ha centrado sus investigaciones en las ranas de Panamá, algunas de las cuales probablemente ya no existen en estado silvestre debido a una infección causada por hongos. Estas especies se mantienen mediante programas de reproducción en cautiverio.
Aquí la lista completa:
El SNI suma 235 investigadores
Con las nuevas incorporaciones, el Sistema Nacional de Investigación cuenta ahora con 235 investigadores, de los cuales 90 son mujeres y 145 son hombres.
La categoría con mayor número de miembros es Investigador Nacional I, con 134 integrantes. Le siguen Investigador Nacional II, con 60; Investigadores Distinguidos, con 38; e Investigadores Eméritos, con tres.
Durante el acto, el secretario nacional de la Senacyt, Eduardo Ortega Barría, destacó que la investigación científica requiere paciencia, rigor y perseverancia.
“La investigación científica pocas veces ofrece respuestas inmediatas”, dijo Ortega Barría, al referirse a las horas de trabajo, análisis, ensayos y aprendizaje que hay detrás de una publicación científica, una innovación o un avance tecnológico.
Por su parte, la secretaria técnica del SNI, Sandra Sharry, destacó la importancia de invertir en ciencia y de generar condiciones para que el talento y el conocimiento permanezcan en Panamá.
El SNI reconoce la labor de investigadores mediante incentivos económicos y distinciones, tomando en cuenta la calidad, producción, trascendencia e impacto de sus investigaciones.