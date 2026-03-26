Estos son los 20 primeros médicos que liderarán la investigación en la CSS

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La CSS ha integrado oficialmente su primer Grupo Nacional de Investigadores (GNI-CSS), conformado por 20 profesionales seleccionados tras una convocatoria nacional abierta que reunió a 34 aspirantes

La Caja de Seguro Social (CSS) da un paso histórico en la investigación médica al conformar su primer Grupo Nacional de Investigadores (GNI-CSS), una iniciativa que busca fortalecer la producción científica y transformar la atención en salud en Panamá.

La CSS ha integrado oficialmente su primer Grupo Nacional de Investigadores (GNI-CSS), conformado por 20 profesionales seleccionados tras una convocatoria nacional abierta que reunió a 34 aspirantes. La iniciativa marca un hito en el esfuerzo institucional por estructurar y potenciar la producción científica dentro de la institución.

“El Grupo Nacional de Investigadores refleja décadas de trabajo y vocación científica. Este reconocimiento motiva a continuar aportando al desarrollo de la institución y, sobre todo, al bienestar de los pacientes”, señaló Paulino Vigil De Gracia, director nacional de Docencia e Investigación de la CSS e investigador senior, pionero en medicina crítica obstétrica y único miembro de la CSS en alcanzar la categoría más alta del Sistema Nacional de Investigadores de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Un total de 34 médicos entregaron su documentos para formar parte de este grupo. Cortesía

Una mirada a la formación y experiencia

El GNI-CSS está integrado por médicos, tecnólogos y especialistas en áreas que abarcan desde ginecología y obstetricia hasta pediatría oncológica, medicina física y rehabilitación, epidemiología e infectología. Su misión: generar evidencia científica sólida que respalde y transforme la atención en salud.

Para Silvio Vega, especialista en infecciones por bacterias multirresistentes y telemedicina de la CSS, la investigación “es la columna vertebral de la formación médica y de las especialidades. Este grupo permitirá consolidar conocimiento que beneficie a los pacientes y al sistema de salud”.

El grupo se formaliza luego de un primer acercamiento realizado en 2025, que identificó talento interno con vocación científica. Este año, tras la convocatoria, los 20 seleccionados integran de manera oficial el GNI-CSS.

La CSS ha establecido las Normas de Investigación en Salud (N-33.10.25), que vinculan incentivos y categorías académicas a la productividad científica de médicos internos y residentes, reafirmando la investigación como un eje central de su estrategia institucional.

“Con este grupo, buscamos no solo fortalecer la investigación, sino también fomentar la innovación y la formación de profesionales capaces de transformar el sistema de salud desde la evidencia científica”, agregó Vigil De Gracia.

Los 20 integrantes del GNI-CSS

Entre los profesionales seleccionados se encuentran:

Dr. Paulino Vigil De Gracia – Ginecología y obstetricia / Investigador senior

Dr. Silvio Vega – Microbiología médica / Investigador experto

Dra. Karen Courville – Internista / nefróloga / Investigadora experta

Dra. Idalina Cubilla – Tecnóloga médica, Ph.D. / Investigadora experta

Dr. Reynaldo Chandler – Internista / neumólogo / Investigador experto

Dr. Omar Espinosa – Tecnólogo médico, MSC, Ph.D. / Investigador experto

Dr. José Anel González – Infectólogo / Investigador experto

Dra. Kathia Luciani – Pediatra infectóloga / Investigadora experta

Dra. Lorena Noriega – Neumóloga / Investigadora experta

Dr. Nelson Novarro – Neurólogo / Investigador experto

Dra. Marina Pacheco – Patóloga / Investigadora experta

Dra. Karina Quintero – Pediatra oncóloga / Investigadora experta

Dra. Delky Meza De Valderrama – Medicina física y rehabilitación / Investigadora experta

Dr. Roderick Chen-Camaño – Epidemiólogo / Investigador Junior

Dra. Maydelin Pecchio – Infectóloga / Investigadora Junior

Dr. Ahmed Atherley – Ortopeda / Investigador Junior

Dra. Alexa Prescilla – Tecnóloga médica, MSC, Ph.D. / Investigadora junior

Dr. Olmedo Villarreal – Infectólogo / Investigador junior

Dr. Juan Carlos Batista – Médico / Investigador inicial

Dr. Carlos E. Vargas – Ginecología y obstetricia / Investigador inicial

Ciencia que transforma vidas

La creación del GNI-CSS busca fortalecer la investigación interna, fomentar la innovación y garantizar que la formación de médicos internos y residentes esté ligada a evidencia científica. Además, permite que la CSS consolide su rol como institución líder en salud y formación médica en Panamá.

Vigil De Gracia afirmó que “el conocimiento que generemos no se queda en los laboratorios, se traduce en mejores tratamientos, mejores protocolos y, en definitiva, en un mejor servicio para los pacientes”.

Con este primer grupo de investigadores, la CSS apuesta por la ciencia como motor de transformación, uniendo experiencia, innovación y vocación para consolidar la salud pública en Panamá.