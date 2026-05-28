Estos son los cosméticos que el Minsa pidió dejar de usar por irregularidades sanitarias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Minsa otorgó a Cosmetic Plus un plazo de 30 días para retirar del mercado los productos afectados. Si la empresa corrige las irregularidades detectadas, se levantará la suspensión; de lo contrario, enfrentará el cierre definitivo.

El Ministerio de Salud (Minsa) exhortó a la población a abstenerse de utilizar productos cosméticos fabricados por la empresa Cosmetic Plus, luego de que se ordenara la suspensión temporal de su licencia de operación por incumplir normas sanitarias.

La medida fue adoptada por la dirección nacional de Farmacia y Drogas tras acciones de vigilancia realizadas por el departamento de Auditoría, que detectó incumplimientos a los estándares de calidad y a las buenas prácticas de fabricación exigidas para este tipo de productos.

“Todas las acciones que toma el Minsa son preventivas y buscan evitar cualquier afectación a la población. Preferimos suspender las operaciones de la empresa y, en este caso, los registros sanitarios, para que la compañía se enfoque internamente en corregir todas las desviaciones detectadas”, explicó el director nacional de Farmacia y Drogas, Uriel Pérez.

Pérez reiteró su llamado a los consumidores a no utilizar los productos de esta empresa hasta que se subsanen las irregularidades identificadas.

Entre los cosméticos señalados figuran: Drop Gel Capilar Sin Alcohol, Beaut Drop Gel, Beaut Drop Ampollas para Tratamiento Capilar (en sus distintas presentaciones), Beaut Drop Ampollas con semilla de lino, anticaída y keratina, así como Antibactex Gel antibacterial, Beaut Drop Shampoo, Crema para Peinar, Quita Esmalte Aloe Vera y Acondicionador, entre otros.

La autoridad sanitaria indicó que la empresa tiene un plazo de 30 días para retirar del mercado los productos afectados. En caso de detectarse su permanencia en establecimientos comerciales después de ese periodo, se aplicarán sanciones a los responsables.

Asimismo, Pérez precisó que, una vez la empresa presente las correcciones correspondientes, se realizarán nuevas inspecciones para verificar el cumplimiento de las normas. De comprobarse las mejoras, se levantará la suspensión; de lo contrario, se procederá con el cierre definitivo. Por ahora, no se han aplicado sanciones económicas.

El Minsa también informó que cuenta con un nuevo departamento de cosmetovigilancia encargado de verificar los componentes de los productos cosméticos, en línea con la legislación internacional sobre excipientes no autorizados.

Las autoridades de salud instaron a la población a reportar cualquier efecto adverso relacionado con el uso de cosméticos a través del formulario oficial disponible en https://dnfd.minsa.gob.pa/, lo que permitirá iniciar investigaciones de oficio.

La suspensión actual no es el primer señalamiento contra la empresa. En 2022, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas sancionó a la empresa por una falta grave relacionada con el producto Beaut Drop Gel Antibacterial.

En ese caso, tras una inspección técnica, se determinó que el número de lote y la fecha de expiración estaban impresos de forma ilegible directamente en el frasco, incumpliendo las Buenas Prácticas de Manufactura y el diseño aprobado del producto, sin la debida autorización para ese cambio.

La empresa alegó que la situación se debió a la escasez de insumos durante la pandemia de covid-19, lo que obligó a modificar el etiquetado, además de señalar posibles afectaciones por el uso del producto.

No obstante, las autoridades rechazaron estos argumentos al considerar que había espacio suficiente para el etiquetado correcto y que la emergencia sanitaria no justificaba la comercialización con información ilegible.

En ese momento, el Minsa impuso una multa de $5,001.00, correspondiente a la sanción mínima por falta grave, la cual fue confirmada mediante la Resolución No. 266 del 8 de julio de 2022 y notificada en agosto de ese mismo año.