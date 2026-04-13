Estos son los hospitales con más fallas en pagos a médicos internos y residentes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Fenameri denunció que fallas administrativas en varios hospitales públicos de Panamá retrasan el pago a médicos residentes e internos por estancamiento de planillas.

Una serie de hospitales públicos del país concentra las principales fallas en el trámite de pagos a médicos residentes e internos, debido a retrasos en el procesamiento de planillas correspondientes a turnos ya laborados, según denunció la Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos (Fenameri), tras una reunión con autoridades de Recursos Humanos y Docencia del sector salud.

En el encuentro, el gremio confirmó, junto con las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS), que el problema no radica en la entrega de documentos por parte de los médicos, sino en la retención y el estancamiento de las planillas dentro de las secretarías administrativas de los centros hospitalarios, lo que impide su avance hacia las instancias encargadas de procesar los pagos.

El hospital con mayor nivel de afectación es el Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid, donde se registra la mayor retención de planillas, lo que lo convierte en el principal punto crítico del sistema de trámite.

En segundo lugar, Fenameri identifica al Hospital Regional Rafael Estévez, en Aguadulce (provincia de Coclé), como uno de los centros con mayores retrasos en la gestión documental. Le sigue el Hospital Rafael Hernández, en Chiriquí, donde también se reporta acumulación de documentos sin procesamiento oportuno.

Otro de los puntos señalados es el Hospital Raúl Dávila, en Changuinola, donde persisten dificultades en la continuidad del flujo administrativo de las planillas, lo que afecta el proceso de pago de turnos ya realizados.

A este grupo se suman centros formadores en la península de Azuero, que presentan problemas similares de retención y demora.

Según el gremio médico, tras tres meses de seguimiento, los residentes e internos han mejorado el llenado y la entrega de sus planillas; sin embargo, los retrasos se concentran ahora exclusivamente en la fase administrativa interna de los hospitales.

Esta situación impacta directamente a los médicos en formación, quienes cumplen extensas jornadas laborales en el sistema público de salud y dependen de estos pagos como parte de su sustento durante su periodo de especialización.

Ante este escenario, la Fenameri recomendó a sus miembros exigir siempre un acuse de recibo al entregar sus planillas, como medida de respaldo ante posibles retrasos dentro de las instituciones.

El gremio reiteró que continuará participando en mesas de diálogo con las autoridades del sector salud para buscar soluciones a los cuellos de botella administrativos y garantizar la regularización de los pagos pendientes, así como otros compromisos laborales acumulados.