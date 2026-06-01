Panamá, 01 de junio del 2026

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    INFRAESTRUCTURA DE SALUD

    Estos son los ingenieros que asesorarán a la CSS en modernizar su infraestructura

    Ocho ingenieros panameños con experiencia en áreas estratégicas y trayectoria en la ACP integran, de forma ad honorem, el nuevo comité que asesorará a la CSS en la modernización y el mantenimiento de su infraestructura de salud.

    Aleida Samaniego C.
    Estos son los ingenieros que asesorarán a la CSS en modernizar su infraestructura
    El comité de ingenieros asesorará a la CSS en proyectos de restauración, modernización y mantenimiento de hospitales, policlínicas e instalaciones de salud. Foto/Cortesía

    La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la creación del Comité Ejecutivo de Infraestructura y Mantenimiento, un equipo técnico ad honorem integrado por ingenieros panameños con experiencia en áreas estratégicas de la ingeniería y trayectoria en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

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    La misión del comité será asesorar a la institución en la elaboración de especificaciones técnicas para proyectos de restauración, modernización e inversión, así como en la adopción de estándares de mantenimiento orientados a garantizar instalaciones más seguras, eficientes y duraderas.

    El director general de la CSS, Dino Mon, destacó que el grupo reúne conocimientos en estructuras, electromecánica, geotecnia, aire acondicionado, confiabilidad operacional, costos y especificaciones técnicas.

    “Talento panameño al servicio de Panamá”, expresó el funcionario al presentar a los integrantes del equipo.

    El comité está conformado por los ingenieros Eduardo Ferro, Luis Alfaro, Fernando Guerra, César Saavedra, Carlos Fong, Abdiel Pérez, Heriberto Castillo y Lucas Halphen. Todos trabajarán junto con el Comité Ejecutivo de Infraestructura y Mantenimiento de la Dirección General de la CSS.

    Por parte de la institución, este grupo está integrado por Tania Jiménez, directora ejecutiva legal; Regina Donelson, asesora; Yariela de De Sanctis, directora ejecutiva nacional de Infraestructura y Servicios de Apoyo; Rogelio Gordon, subdirector general; y Dino Mon Vásquez.

    La CSS informó que el nuevo comité también tendrá la tarea de establecer rutas de atención urgente para garantizar la continuidad operativa de hospitales, policlínicas y otras instalaciones mientras se ejecutan los proyectos de transformación de la infraestructura institucional.

    “Aquí no venimos a maquillar problemas. Venimos a resolverlos. Queremos hospitales más seguros, policlínicas más dignas y sistemas más confiables. Queremos obras que perduren, mantenimiento efectivo y resultados visibles para la población”, afirmó Mon.

    La creación de este equipo forma parte de la estrategia de la CSS para modernizar la infraestructura de salud pública, fortalecer su capacidad de respuesta y garantizar instalaciones más seguras, eficientes y sostenibles para los asegurados y la población en general.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


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