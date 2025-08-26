Estos son los puntos de venta de las Agroferias del IMA para este jueves 28 de agosto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Hay una nueva fecha para las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA). La entidad dio a conocer los puntos de venta de productos agrícolas para este jueves 28 de agosto en varias provincias.

Herrera: Casa Comunal de El Pájaro, distrito de Pesé.

Panamá Oeste: Cancha del Celaje de Chame, corregimiento de Chame cabecera, distrito de Chame.

Coclé: Playa Juan Hombrón, corregimiento de El Chirú, distrito de Antón.

Veraguas: Feria de Veraguas en Soná, distrito de Soná.

Las Agroferias están abiertas al público a partir de las 8:00 a. m., y se les pide a los consumidores que, al momento de llegar, presenten la cédula de identidad y que porten bolsas reutilizables.