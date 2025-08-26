Panamá, 26 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Ferias

    Estos son los puntos de venta de las Agroferias del IMA para este jueves 28 de agosto

    Henry Cárdenas P.
    Las agroferias del IMA se llevan a cabo en diferentes puntos del país. Tomada de X

    Hay una nueva fecha para las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA). La entidad dio a conocer los puntos de venta de productos agrícolas para este jueves 28 de agosto en varias provincias.

    Herrera: Casa Comunal de El Pájaro, distrito de Pesé.

    Panamá Oeste: Cancha del Celaje de Chame, corregimiento de Chame cabecera, distrito de Chame.

    Coclé: Playa Juan Hombrón, corregimiento de El Chirú, distrito de Antón.

    Veraguas: Feria de Veraguas en Soná, distrito de Soná.

    Las Agroferias están abiertas al público a partir de las 8:00 a. m., y se les pide a los consumidores que, al momento de llegar, presenten la cédula de identidad y que porten bolsas reutilizables.

    Portadista

