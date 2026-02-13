Estos son los requisitos que exige los Bomberos para realizar eventos de Carnaval

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos advirtió que no autorizará eventos de Carnaval que no cumplan con los requisitos técnicos y administrativos exigidos por ley.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de de Panamá informó que los organizadores de eventos y actividades de Carnaval 2026 deberán cumplir estrictamente con una serie de requisitos obligatorios para obtener el permiso correspondiente.

La institución advirtió que no se aprobarán actividades que no cumplan con la normativa vigente en materia de seguridad y prevención de riesgos.

Los Bomberos estarán vigilando el cumplimiento de las normas de seguridad. Foto ilustrativa/Archivo

La entidad explicó que los permisos para espectáculos públicos no son un trámite opcional, sino una evaluación técnica integral que permite verificar condiciones eléctricas, estructurales, sistemas contra incendios, rutas de evacuación y logística de respuesta ante emergencias. El objetivo es salvaguardar la vida de los asistentes, artistas, trabajadores y organizadores.

Los bomberos detallaron que cualquier evento que se realice sin la aprobación formal podrá ser objeto de medidas administrativas, incluida la suspensión. Además, recalcaron que la responsabilidad por incidentes derivados del incumplimiento recaerá en los organizadores.

Requisitos obligatorios de los Bomberos para eventos de Carnaval

Para la autorización de actividades públicas durante el Carnaval, los organizadores deberán presentar:

Memorial formal con descripción detallada del evento (fecha, lugar, horario, asistencia estimada y responsables).

Copia del aviso de operación y cédula del representante legal.

Certificaciones de sistemas contra incendios , cuando aplique.

Certificación eléctrica firmada por profesional idóneo.

Memoria técnica , en caso de utilizar generador eléctrico.

Ambulancia disponible durante el desarrollo del evento.

Póliza de responsabilidad civil no menor de $100,000.

Plano o croquis detallado con rutas de evacuación, ubicación de equipos de seguridad, tarimas, áreas VIP, accesos y plantas eléctricas.

La institución indicó que la asignación de inspectores dependerá de la magnitud del evento, tomando en cuenta la asistencia estimada, dimensiones del lugar y factores de riesgo identificados.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos reiteró su disposición de brindar orientación técnica a los organizadores dentro del marco normativo vigente, con el fin de garantizar celebraciones seguras en todo el país durante el Carnaval 2026.