Estudiante de la UTP gana premio de tecnología geoespacial y representará a Panamá en Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Anilys Rodríguez, fue premiada con el Young Scholars Award (YSA) 2026 por su proyecto, que pone el foco en uno de los temas más urgentes: la gestión eficiente de residuos.

Rodríguez presentó el Modelo Geoespacial para la Priorización de Pataconcitos, una herramienta que utiliza análisis territorial para optimizar la ubicación y gestión de puntos de disposición de basura en entornos urbanos.

El galardón, impulsado por Esri Panamá, reconoce que su proyecto es más que un ejercicio académico: plantea una solución aplicable. ¿Cómo? Integra datos, patrones de uso y variables urbanas para mejorar la toma de decisiones, reducir la acumulación de residuos y aportar a ciudades más limpias y sostenibles.

Su propuesta radica en su capacidad de convertir información compleja en decisiones concretas y accionables. A través del uso de tecnologías geoespaciales, el modelo identifica dónde se requieren puntos de recolección, analizando variables ambientales —como evitar la cercanía a ríos y áreas verdes— y sociales —considerando la ubicación de paradas de bus, escuelas e instalaciones de salud—, lo que permite no solo optimizar su ubicación, sino también reducir los impactos asociados a una gestión inadecuada de los residuos.

En momentos en que la planificación urbana enfrenta presiones crecientes, este tipo de soluciones, destacó Esri Panamá, abre la puerta a una gestión más inteligente, preventiva y sostenible del territorio.

Entre los finalistas al premio destacan proyectos como AgroNet, desarrollado por Irving Raúl Domínguez Samaniego, estudiante de Ingeniería Geomática de la Universidad Tecnológica de Panamá, enfocado en optimizar la producción agrícola mediante el uso de datos geoespaciales. También figuró el Inventario Vivo de Bambú, de Paola Patricia Ramírez Acosta, estudiante de Arquitectura de la Universidad de Panamá, que integra sostenibilidad y diseño a partir del mapeo y monitoreo de este recurso natural.

El Young Scholars Award (YSA) es un reconocimiento internacional impulsado por Esri que destaca a estudiantes universitarios de todo el mundo que utilizan tecnología geoespacial para resolver problemas reales.

Rodríguez tendrá ahora la oportunidad de presentar su proyecto en la Conferencia Mundial de Usuarios de Esri (Esri User Conference), que se celebra anualmente en San Diego, Estados Unidos.