Estudiante extranjera con primer puesto no pudo portar la bandera en desfiles y Meduca responde

Una situación registrada durante los desfiles patrios en la ciudad de Panamá ha generado debate sobre la inclusión y el reconocimiento al mérito académico en los centros educativos.

Rosanel Quiroga, estudiante del Colegio José Antonio Remón Cantera y con el mayor índice académico del plantel, no pudo portar la bandera de Panamá, pese a haber sido elegida por sus méritos académicos para hacerlo.

El hecho se conoció a través de redes sociales y rápidamente generó reacciones de apoyo hacia la estudiante, quien lleva casi una década residiendo en Panamá y ha destacado por su desempeño y participación activa en actividades cívicas y escolares.

“Sí, soy primer puesto de honor de duodécimo. Me llena de orgullo participar en los actos cívicos y fue una meta llegar a duodécimo en primer puesto. Llevo desde 2016 viviendo en Panamá, casi la mitad de mi vida. Este país se siente como mi hogar. Me pone un poco triste que, a pesar de mis méritos, se minimice por no ser mi país de origen. Portar la bandera es algo muy significativo. El hecho de ser el primer puesto, nadie debería quitártelo”, expresó Quiroga.

Ante la controversia, el Ministerio de Educación (Meduca) emitió la tarde de este lunes 10 de noviembre un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y recordó que las normativas vigentes no prohíben la participación de estudiantes extranjeros en actos cívicos y patrióticos, incluyendo el honor de portar el pabellón nacional, siempre que se cumplan los méritos y requisitos establecidos por ley.

“El Meduca reconoce y valora el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de los estudiantes, así como el apoyo constante de los padres de familia en el proceso educativo. Las normas no impiden que un estudiante extranjero participe con orgullo en actos cívicos y patrióticos”, indicó la institución.

La entidad informó además que la Dirección Regional de Educación de Panamá Centro ha iniciado una investigación administrativa para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias que impidieron que la estudiante encabezara el desfile con la bandera nacional.

El Ministerio reiteró su compromiso con los valores de inclusión, respeto y equidad, pilares fundamentales en la formación integral de los estudiantes panameños y extranjeros que forman parte del sistema educativo.

De acuerdo a las autoridades, en las aulas convergen jóvenes de diferentes orígenes, culturas y nacionalidades, todos con el mismo derecho a ser reconocidos por su esfuerzo y mérito académico.