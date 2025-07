Estudiantes del Crusam siguen esperando poder dar clases en las nuevas instalaciones

Exclusivo Suscriptores

Cada día se vuelve más compleja la situación de los estudiantes del Centro Regional Universitario de San Miguelito (Crusam), debido a las deficiencias que presentan sus instalaciones, ubicadas en dos plantas del centro comercial La Gran Estación y que albergan a más de 6 mil estudiantes.

Recientemente, los estudiantes del Crusam —que forma parte de la Universidad de Panamá— han denunciado que las instalaciones donde reciben clases ya no resisten más.

Señalan que hay hacinamiento, falta de salones y baños sanitarios, además de filtraciones de agua. Todo esto hace que la infraestructura sea inadecuada.

Cada vez que llueve, los pasillos del Crusam se inundan y, del cielo raso, caen chorros de agua en los salones, anegando las instalaciones e interrumpiendo la jornada de clases.

Tanto los 6,000 estudiantes que asisten a la regional universitaria de San Miguelito en horarios matutino, vespertino y nocturno, como los 80 administrativos y 280 docentes, necesitan con urgencia las nuevas instalaciones. De los 62 salones que se han logrado habilitar —incluso en los estacionamientos de la planta principal—, varios no están operativos porque, cuando llueve, se inundan.

De esta situación se hizo eco el diputado del partido Vamos, Luis “Lucho” Duke, quien el pasado jueves 3 de julio, en el pleno de la Asamblea Nacional, solicitó al contralor general de la República, Anel Flores, que agilice los procesos que lleva adelante la entidad para que se pueda entregar la nueva sede del Crusam, ubicada en Chivo Chivo, en Panamá Norte.

El diputado del circuito de San Miguelito alzó su voz en el pleno legislativo para denunciar las precarias condiciones en las que estudian cientos de jóvenes en el centro regional, al tiempo que exigió la pronta apertura de la nueva sede, que actualmente registra un 90% de avance, pero permanece cerrada por causas burocráticas.

Durante su intervención, el diputado cuestionó: “¿Cuánto vale que un estudiante no tenga que mojarse en un salón de clases porque del techo caen chorros de agua cada vez que llueve?”. Señaló que esa es la realidad diaria que enfrentan estudiantes y docentes del Crusam, obligados a recibir clases en instalaciones inadecuadas, a pesar de que ya existe una infraestructura casi terminada.

“En Panamá llueve casi la mitad del año, y mientras tanto, el nuevo edificio permanece sin uso. La ineficiencia no puede estar por encima del derecho a la educación”, expresó con firmeza.

El diputado solicitó enviar a la Contraloría General de la República (CGR) evidencia de esta denuncia, con el fin de acelerar los procesos necesarios para habilitar la sede. Aseguró que ha recibido múltiples peticiones de profesores y alumnos desesperados por una solución.

“Quiero pensar que esto no está detenido por razones políticas o personales. La educación no puede esperar. Mientras tenga voz en esta Asamblea, seguiré luchando para que la educación sea una prioridad nacional, porque sin educación no hay futuro”, concluyó.

Precisamente, el Crusam ha quedado en medio de auditorías por parte de la Contraloría e investigaciones judiciales de alto perfil, situación que preocupa a los docentes y a la comunidad estudiantil.

Las nuevas instalaciones del centro regional, que reportan un avance del 95.6%, están siendo construidas por el Consorcio HCG, el cual fue mencionado en una investigación del Ministerio Público relacionada con la operación Jericó, el pasado mes de junio.

La obra ya cuenta con 12 edificios edificados, un muro perimetral, estacionamientos, vías internas de acceso, canchas deportivas y un auditorio. Actualmente, se realizan trabajos menores denominados “obras muertas”.

Se informó que el proyecto no podrá ser entregado en octubre de 2025, tal como lo estipula el contrato entre la Universidad de Panamá (UP) y el Consorcio HCG, debido a diversas causas, entre ellas, las investigaciones en curso y la construcción de una planta de tratamiento de aguas. Esta última forma parte de una adenda por $3.5 millones que también está a la espera de ser aprobada por la Contraloría.