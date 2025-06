Estudiantes graduandos: ¿Por qué es importante que regresen a clases?

El regreso a clases para los estudiantes graduandos de las escuelas oficiales del país no es solo una obligación académica, sino una oportunidad crucial para cerrar un ciclo educativo y abrir la puerta a un futuro profesional.

Según el Ministerio de Educación (Meduca), hoy, 2 de junio, es un día clave para garantizar que los estudiantes puedan culminar con éxito su formación escolar y no vean afectadas sus oportunidades académicas y profesionales.

En medio del paro de docentes, motivado por el rechazo a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS), el Meduca ha hecho un llamado urgente para que los estudiantes de duodécimo grado retomen las clases hoy. Esta medida busca asegurar que los jóvenes cumplan con los requisitos académicos indispensables para su graduación.

La falta de clases podría poner en riesgo procesos esenciales, como la práctica profesional, que es un requisito fundamental para la graduación en muchos planes de bachillerato. Esta práctica no solo es una formalidad, sino una oportunidad para que los estudiantes apliquen lo aprendido y ganen experiencia en el mundo laboral, lo que aumenta su competitividad. De no retomarse las clases, el riesgo de no completar este requisito sería real, retrasando su ingreso al mundo laboral y dificultando el acceso a becas y programas universitarios.

El 2 de junio es, por tanto, un día crucial. Si los estudiantes no regresan a clases, el Meduca advierte que el calendario académico se verá afectado, poniendo en peligro actividades esenciales como la práctica profesional y la labor social, que son claves para la culminación de sus estudios.

Para aquellos que desean continuar su formación universitaria, el regreso a clases es aún más urgente. En el segundo semestre de 2025, deberán registrarse para presentar el examen de admisión a la Universidad de Panamá u otras instituciones de educación superior. Este examen, conocido como el Pase-U, se realiza generalmente en diciembre, y aquellos que no terminen su ciclo educativo a tiempo quedarán en desventaja.

Aunque el segundo trimestre estaba previsto para comenzar el 23 de junio, el paro indefinido iniciado el 23 de abril ha alterado el calendario escolar. Cada día sin clases representa una oportunidad perdida para los estudiantes graduandos.

El Meduca ha reiterado la urgencia de retomar las clases para que los estudiantes puedan cumplir con sus compromisos académicos y evitar que su futuro se vea afectado por este conflicto. El balance académico y las graduaciones están establecidos en el calendario escolar, entre el 22 y el 30 de diciembre.