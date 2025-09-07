Panamá, 07 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    SALUD SEXUAL

    Nuevo estudio busca revelar la prevalencia real del VIH y otras ITS en Panamá

    Aleida Samaniego C.
    Nuevo estudio busca revelar la prevalencia real del VIH y otras ITS en Panamá
    El proyecto detectará hasta 10 microorganismos asociados a estas enfermedades en distintos grupos poblacionales, incluidos estudiantes universitarios y comunidades vulnerables. Archivo

    Una investigación sobre la “Prevalencia de las Infecciones de Transmisión Sexual y VIH/sida” en la población general y en grupos vulnerables será realizada por la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (UP) y la Aids Healthcare Foundation (AHF Panamá).

    +info

    La epidemia silenciosa: VIH golpea a comunidades indígenas de Ngäbe BugléPrEP: la pastilla gratuita que protege del VIH está en 12 centros de saludVirólogo panameño ingresa al Comité de Liderazgo Científico liderado por Robert Gallo, pionero en la identificación del VIHLenacapavir, el nuevo avance contra el VIH, es inaccesible por su alto costoDía de la Prueba de VIH en Panamá: avances y retos en diagnóstico oportuno Casi 2 mil nuevos pacientes de VIH comenzaron terapia antirretroviral en 2024

    El proyecto detectará hasta 10 microorganismos asociados a las infecciones de transmisión sexual (ITS) en distintos grupos poblacionales, incluidos estudiantes universitarios y comunidades vulnerables. La información obtenida contribuirá a diseñar programas de educación y prevención más efectivos.

    Así quedó plasmado en un memorando de entendimiento firmado entre el rector de la UP, Eduardo Flores Castro, y la coordinadora de AHF-Panamá, Natasha Dormoi.

    Flores Castro destacó la importancia de fortalecer la investigación en salud, particularmente en el ámbito de las enfermedades de transmisión sexual.

    La decana de la Facultad de Medicina de la UP, Oris Lam de Calvo, señaló que para la Universidad de Panamá y la Facultad de Medicina es un “honor y orgullo” que AHF —con presencia en más de 40 países— considere al país y a la institución para este estudio, en el que participará el Departamento de Microbiología.

    Nuevo estudio busca revelar la prevalencia real del VIH y otras ITS en Panamá
    En la imagen, de izquierda a derecha: Américo Lombardo, vicedecano de la Facultad de Medicina; Natasha Dormoi, coordinadora de AHF Panamá; Eduardo Flores Castro, rector de la UP; y Oris Lam de Calvo, decana de la Facultad de Medicina. Cortesía.

    La profesora titular del departamento de Microbiología Humana, Nora Ortiz de Moreno, explicó que el equipo ya se ha organizado para estudiar la situación de las infecciones de transmisión sexual en Panamá, a pesar del conocimiento sobre sus causas, prevención y tratamiento, los casos siguen aumentando.

    El memorando contempla además otras acciones, como actividades de extensión y promoción de la salud, congresos de actualización científica, atención a poblaciones vulnerables, giras asistenciales en distintas regiones del país y el impulso a la producción académica del personal docente mediante libros, guías de atención primaria, artículos científicos y publicaciones especializadas.

    Dormoi subrayó que la firma del memorando sella un compromiso con la educación, la innovación y, sobre todo, con las personas a quienes sirven. Destacó que la investigación servirá de guía para orientar políticas de salud, fortalecer la prevención y mejorar la atención integral de la población panameña.

    “Queremos que este proyecto sea un puente para que la ciencia y la acción social caminen de la mano, y que estudiantes, investigadores y profesionales lleven sus conocimientos del aula y del laboratorio al terreno”, destacó Dormoi.

    El estudio permitirá establecer datos precisos sobre la prevalencia de ITS y VIH/sida, sirviendo como guía para futuras políticas de salud, fortaleciendo la educación, la prevención y la intervención directa en las comunidades más vulnerables del país.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Llegan a Panamá aeronaves de Estados Unidos en medio de tensiones entre Washington y Caracas. Leer más
    • Estados Unidos pide a más de 250,000 venezolanos ‘prepararse’ para salir del país en noviembre. Leer más
    • Meduca convoca a sesión extraordinaria para separar secretaria ejecutiva de Coneaupa. Leer más
    • Calendario escolar 2025: cuándo será la próxima semana de vacaciones para los estudiantes. Leer más
    • Ministerio Público abre investigación: Héctor Brands tendrá que responder por casi $28 millones depositados en cuentas bancarias. Leer más
    • Jubilación en la CSS: Requisitos para jubilarse y acceder a la pensión por vejez. Leer más
    • Jubilados y pensionados: así funcionan los beneficios y descuentos en Panamá. Leer más