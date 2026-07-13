Estudio identifica siete nuevos perfiles genéticos de ‘Klebsiella’ en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los nuevos perfiles genéticos fueron encontrados en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y registrados en la base internacional BIGSdb-Pasteur del Instituto Pasteur.

Una investigación realizada en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS) identificó cepas de Klebsiella pneumoniae con resistencia a múltiples antibióticos y características genéticas que aumentan su capacidad para causar infecciones graves.

El estudio, titulado Rapid Screening of Klebsiella pneumoniae Isolates Reveals Multidrug-Resistant and Virulence Traits in a Tertiary Level Hospital in Panama, fue publicado en junio pasado en la revista científica Microbial Drug Resistance.

La investigación fue desarrollada por Silvio Vega, Fermín Acosta, Mitchelle Morán, Johanna González y Amador Goodridge, investigadores de la CSS, del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat-AIP) y del Sistema Nacional de Investigación (SNI).

Más de mil muestras analizadas

Los investigadores analizaron 1,067 aislamientos de Klebsiella pneumoniae, obtenidos entre enero y diciembre de 2022 de pacientes atendidos en el hospital. Posteriormente, seleccionaron 27 aislamientos para realizar análisis moleculares y genéticos más detallados.

Los resultados arrojaron que el 52% de las muestras estudiadas presentaba resistencia a múltiples antibióticos (MDR), una condición que limita considerablemente las opciones terapéuticas para tratar las infecciones ocasionadas por esta bacteria.

Además, detectaron una elevada presencia de genes relacionados con mecanismos que favorecen la supervivencia del microorganismo, como su capacidad para adherirse a los tejidos, formar cápsulas protectoras, producir sustancias que facilitan su permanencia en el organismo y evadir las defensas del sistema inmunológico.

Para Amador Goodridge, investigador del Indicasat-AIP y coautor del estudio, los resultados reflejan un problema que ya está afectando al sistema de salud.

“Ya estamos observando pacientes infectados con bacterias resistentes a los antibióticos en un alto porcentaje, para los cuales no se cuenta con antibióticos nuevos. El tratamiento de estos pacientes es muy difícil; por eso es mejor optar por la implementación de medidas preventivas que minimicen o eviten la aparición de estas infecciones”, señaló.

Amador Goodridge, investigador de Indicasat-AIP. Foto/Archivo

Goodridge describió esta situación como parte de una “epidemia silenciosa” de bacterias multirresistentes que afecta a los hospitales y advirtió sobre la necesidad de fortalecer el Programa Nacional de Resistencia Antimicrobiana (RAM), además de implementar controles más estrictos y consolidar los programas de optimización del uso de antibióticos (PROA).

En ese sentido, el director nacional de Servicios y Prestaciones de Salud de la CSS, Marcos Young, indicó que la institución, en conjunto con el Ministerio de Salud (Minsa), implementa una estrategia para abordar la resistencia antimicrobiana y refuerza las medidas de prevención en los servicios de salud. Además, precisó que el estudio se basa en aislamientos de 2022.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la resistencia a los antimicrobianos una de las diez principales amenazas para la salud pública mundial. El organismo advierte que el uso excesivo e inadecuado de antibióticos acelera la aparición de bacterias resistentes, lo que hace que infecciones comunes sean cada vez más difíciles e incluso imposibles de tratar.

'Klebsiella pneumoniae' es un tipo de bacteria que se encuentra habitualmente en las heces y en las vías respiratorias. Foto/iStock

Cepas con mayor capacidad para causar enfermedad

Silvio Vega, médico especialista en microbiología médica, investigador y subjefe del Departamento Nacional de Docencia e Investigación de la CSS, explicó que el hallazgo resulta preocupante porque demuestra que incluso algunas cepas que aún conservan sensibilidad frente a determinados antibióticos pueden portar factores de virulencia capaces de provocar infecciones graves.

“Si a este potencial se le añade la capacidad que tienen de adquirir genes de resistencia como KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemasa) y NDM (Nueva Delhi metalo-beta-lactamasa), estamos hablando de bacterias causantes de infecciones muy difíciles de tratar, asociadas con una mayor mortalidad, estancias hospitalarias prolongadas y un aumento considerable de los costos de atención", explicó.

Estos genes permiten que la bacteria resista algunos de los antibióticos más potentes utilizados como último recurso para tratar infecciones graves, reduciendo significativamente las alternativas terapéuticas disponibles.

Siete nuevos tipos genéticos registrados

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio fue la identificación de siete nuevos tipos genéticos de Klebsiella pneumoniae (ST6917 al ST6923).

Estos tipos genéticos —que permiten clasificar y diferenciar bacterias según su composición genética— no habían sido descritos previamente y fueron incorporados a la base de datos internacional BIGSdb-Pasteur, del Instituto Pasteur.

Su incorporación permitirá que laboratorios e investigadores de otros países puedan reconocer estas cepas, compararlas con las detectadas en sus propios hospitales y dar seguimiento a su posible propagación, fortaleciendo así la vigilancia internacional sobre la evolución de esta bacteria.

Además de estos nuevos tipos genéticos, los investigadores identificaron linajes bacterianos previamente reportados en otros países, algunos relacionados con brotes hospitalarios y con resistencia a antibióticos considerados críticos para el tratamiento de infecciones.

La investigación señala que las infecciones causadas por Klebsiella pneumoniae representan un desafío creciente para los hospitales debido a la capacidad de esta bacteria para adquirir nuevos mecanismos de resistencia.

Esta bacteria puede provocar neumonía, infecciones urinarias, septicemia e infecciones asociadas a procedimientos quirúrgicos, especialmente en pacientes hospitalizados, personas con enfermedades crónicas o con sistemas inmunológicos debilitados.

Según el estudio, algunas de las cepas analizadas presentaban simultáneamente genes asociados con resistencia antimicrobiana y mayor virulencia, una combinación que aumenta la probabilidad de desarrollar infecciones más complejas y con mayor riesgo de complicaciones.

Evolución de una bacteria cada vez más resistente

Fermín Acosta, investigador de Indicasat-AIP, explicó que los resultados evidencian que Klebsiella pneumoniae continúa evolucionando para aumentar su resistencia a los antibióticos y su capacidad para causar enfermedad.

“Sin duda alguna, estas bacterias siguen circulando y evolucionando hacia una mayor resistencia y virulencia en su intento por sobrevivir al tratamiento con antimicrobianos”, afirmó.

Acosta explicó que la presencia de elementos genéticos móviles en estas bacterias facilita la propagación no solo de genes de resistencia a los antimicrobianos, sino también de factores de virulencia, favoreciendo la aparición de cepas cada vez más difíciles de tratar.

Fermín Acosta, investigador de Indicasat-AIP. Foto/Archivo

Añadió que la elevada diversidad genética observada entre los aislamientos sugiere un origen endógeno; es decir, que las bacterias forman parte de la flora normal de los propios pacientes y que, bajo determinadas condiciones, pueden convertirse en causantes de infecciones.

El investigador del Indicasat-AIP también advirtió que actualmente los especialistas están observando un cambio progresivo de bacterias productoras de KPC hacia cepas productoras de NDM, un mecanismo de resistencia que reduce considerablemente las opciones terapéuticas disponibles.

Mientras que las bacterias productoras de KPC aún pueden tratarse con algunos antibióticos de última generación, las que producen NDM presentan resistencia a un número mayor de medicamentos, por lo que las alternativas de tratamiento son mucho más limitadas.

Recomiendan reforzar la vigilancia

Los autores advierten que, aunque el estudio se realizó sobre una muestra limitada, los resultados evidencian la presencia de cepas consideradas de alto riesgo dentro del hospital y refuerzan la necesidad de ampliar la vigilancia microbiológica en el país.

Por ello, recomiendan fortalecer la vigilancia genómica de Klebsiella pneumoniae en Panamá, consolidar los programas de uso adecuado de antibióticos y reforzar las medidas de prevención y control de infecciones en los centros hospitalarios.

Los científicos también plantean impulsar investigaciones multicéntricas que permitan conocer con mayor precisión cómo circulan estas bacterias resistentes en distintas regiones del país.

Vega advirtió que la automedicación y el uso inadecuado de antibióticos favorecen la selección y propagación de bacterias resistentes, tanto en la comunidad como en los hospitales.

“La automedicación y el uso inadecuado de antimicrobianos influyen enormemente porque permiten que las bacterias más resistentes se seleccionen y se propaguen entre la comunidad y los hospitales. Estas malas prácticas también se observan en la medicina veterinaria, la acuicultura y la agricultura”, señaló.

El investigador recordó que, por esa razón, la OMS impulsa el enfoque Una Sola Salud (One Health), una estrategia que integra la salud humana, la salud animal y el ambiente para enfrentar de manera coordinada la resistencia a los antimicrobianos.

El estudio no significa que exista un brote de una nueva bacteria en el hospital, sino que evidencia la circulación de cepas de Klebsiella pneumoniae con características genéticas que podrían complicar futuros tratamientos.

Los investigadores destacan que mantener una vigilancia microbiológica permanente, reducir la automedicación y promover el uso racional de los antibióticos será clave para evitar que infecciones actualmente tratables se conviertan en una amenaza mayor para los pacientes y para el sistema de salud panameño.