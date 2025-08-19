Panamá, 19 de agosto del 2025

    EXPLOSIÓN

    Evacuación en oficinas del MEF en vía España por humo en las instalaciones

    José González Pinilla
    Sede del MEF en vía España.

    Funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fueron evacuados este martes de los edificios Ogawa y Avesa, ubicados en vía España, debido a la presencia de humo en sus instalaciones.

    Trabajadores del lugar escucharon a eso de las 10:00 una fuerte explosión. Los bombero llegaron al lugar para atender la emergencia.

    En un comunicado, el MEF informó que la situación se originó por una fluctuación eléctrica. La institución precisó que no se reportaron personas afectadas y que el resto de sus sedes opera con normalidad.

