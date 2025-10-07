Evalúan habilitar carril exclusivo desde Albrook hacia el sector oeste

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La habilitación de un carril exclusivo para el transporte público de pasajeros hacia el sector oeste de Panamá es evaluada por las autoridades relacionadas con el transporte y la movilidad vial.

Para ello se están realizando inspecciones, y este lunes se efectuó un recorrido de lo que sería parte del trayecto.

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) adelantó que este carril conectaría la Terminal de Albrook con Panamá Oeste y el interior del país.

No obstante, por ahora se tiene previsto que el recorrido sería desde la Terminal de Albrook hasta el puente de las Américas.

La ATTT resaltó que la iniciativa busca garantizar un desplazamiento más seguro, ágil y ordenado para los usuarios que se movilizan diariamente por esta ruta.

La propuesta es coordinada entre el Ministerio de Gobierno, la ATTT y la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional.

Para este jueves se tiene programado otro recorrido por la ruta propuesta.

En las evaluaciones también participan representantes del Ministerio de Obras Públicas, MiBus, la administración de la Terminal de Transporte de Albrook y dirigentes de la Cámara Nacional de Transporte.