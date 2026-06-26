Evite fraudes. Conozca los centros de acopio y cuentas oficiales de ayuda para Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Autoridades y la Iglesia católica recuerdan a la ciudadanía verificar la legitimidad de los puntos de recepción y cuentas bancarias para garantizar que la ayuda humanitaria llegue de forma segura a las zonas de desastre.

Una masiva movilización de solidaridad se ha desatado en Panamá para apoyar a los damnificados de los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela.

Diversas organizaciones gubernamentales, empresas privadas y entidades religiosas, han habilitado múltiples centros de acopio de insumos y canales de donación económica.

Sin embargo, ante el flujo de campañas en redes sociales, las autoridades hacen un llamado enérgico a la población para que acuda únicamente a centros de acopio oficiales y verifique las cuentas autorizadas, evitando así caer en estafas o desvíos de fondos p

Cáritas Panamá

Entre los canales financieros legítimos, la Pastoral Social Cáritas Arquidiocesana activó una campaña de recaudación económica. Los ciudadanos pueden realizar sus aportes con total seguridad a través de la cuenta corriente del Banco General a nombre de Cáritas Panamá (N° 03-01-01-002073-8) o mediante la plataforma Yappy buscando directamente en el directorio a “Cáritas Panamá”.

Despliegue logístico y rescatistas en marcha

La respuesta institucional avanza a contrarreloj. Durante la madrugada de este viernes, personal del Cuerpo de Bomberos y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) trabajó intensamente en el Parque Omar para cargar el primer contenedor de ayuda. Estos insumos fueron trasladados bajo estrictos protocolos de seguridad a las bodegas del Hub Humanitario en Howard.

Asimismo, este viernes a las 12:00 m.d. partió hacia Maiquetía, Venezuela, el primer contingente oficial de asistencia, integrado por 13 rescatistas de Sinaproc y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), acompañados por unidades caninas especializadas en la búsqueda de personas atrapadas.

Centro de acopios oficiales.

Guía de centros de acopio autorizados y seguros

Para garantizar que las donaciones en especie sean manejadas por canales institucionales confiables, se han validado los siguientes puntos oficiales de recepción:

Parque Omar (Casa Club): Recibe agua, fórmulas infantiles, alimentos no perecederos (nuevos y no expirados), herramientas de excavación, linternas y pañales. No se acepta ropa ni calzado. El horario es de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (viernes) y de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. (sábado). Para el interior del país, solicitan hacer las donaciones en las gobernaciones locales.

Alcaldía de Panamá (Teatro Gladys Vidal / Edificio Hatillo): Cuenta con modalidad de “Auto Rápido” en la planta baja de la sede alcaldía. Recibe alimentos, insumos médicos, artículos de higiene, herramientas de rescate y ropa ligera en excelente estado. Atiende el viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Este sábado 27 se trasladarán al Parque Urracá de 12:00 m.d. a 2:00 p.m.

Supermercados Riba Smith: Todas sus sucursales a nivel nacional funcionarán como puntos seguros de entrega en sus horarios regulares hasta el domingo 28 de junio, recolectando agua, alimentos no perecederos, medicamentos de primeros auxilios e higiene.

Junta Comunal de Don Bosco: Habilitó centros de acopio en la Estación de Reciclaje de Teremar (6281-0942), en la Casa Comunal de Don Bosco en Los Robles (509-2170), en un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Reciben alimentos no perecederos y artículos de higiene.

Junta Comunal de Bella Vista: Habilitó su centro de acopio en el Parque Andrés Bello, este viernes de 8:00am a 8:00pm. y el sábado 27. de 8:00 a.m. 3:00 p.m.

Están recibiendo alimentos no perecederos, como comida en lata, galletas, leche en polvo, arroz, pastas o avenas, artículos de higiene personal como jabón de baño, jabón de lavar, cepillo y pasta dental, toallas sanitarias, pañales, papel higiénico, desodorante y articulos de emergencia como linternas y baterías, bolsas de basura, ropa seca (limpia y buen estado), mochilas o bolsas reutilizables.

Supermercados Xtra: Todas sus sucursales a nivel nacional funcionarán como puntos seguros de recopilación de donaciones y anunciaron que están recolectando agua, alimentos no perecederos, artículos de primeros auxilios y de aseo personal.

Centro de acopio.

Las autoridades reiteran a la población civil abstenerse de entregar dinero en efectivo a particulares en las calles o realizar transferencias a cuentas bancarias personales que no estén debidamente acreditadas por las instituciones oficiales descritas.