Panamá, 26 de junio del 2026
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    Solidaridad

    Evite fraudes. Conozca los centros de acopio y cuentas oficiales de ayuda para Venezuela

    Autoridades y la Iglesia católica recuerdan a la ciudadanía verificar la legitimidad de los puntos de recepción y cuentas bancarias para garantizar que la ayuda humanitaria llegue de forma segura a las zonas de desastre.

    Martha Vanessa Concepción
    Evite fraudes. Conozca los centros de acopio y cuentas oficiales de ayuda para Venezuela
    Centro de acopios oficiales.

    Una masiva movilización de solidaridad se ha desatado en Panamá para apoyar a los damnificados de los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela.

    Diversas organizaciones gubernamentales, empresas privadas y entidades religiosas, han habilitado múltiples centros de acopio de insumos y canales de donación económica.

    Sin embargo, ante el flujo de campañas en redes sociales, las autoridades hacen un llamado enérgico a la población para que acuda únicamente a centros de acopio oficiales y verifique las cuentas autorizadas, evitando así caer en estafas o desvíos de fondos p

    Evite fraudes. Conozca los centros de acopio y cuentas oficiales de ayuda para Venezuela

    Cáritas Panamá

    Entre los canales financieros legítimos, la Pastoral Social Cáritas Arquidiocesana activó una campaña de recaudación económica. Los ciudadanos pueden realizar sus aportes con total seguridad a través de la cuenta corriente del Banco General a nombre de Cáritas Panamá (N° 03-01-01-002073-8) o mediante la plataforma Yappy buscando directamente en el directorio a “Cáritas Panamá”.

    Despliegue logístico y rescatistas en marcha

    La respuesta institucional avanza a contrarreloj. Durante la madrugada de este viernes, personal del Cuerpo de Bomberos y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) trabajó intensamente en el Parque Omar para cargar el primer contenedor de ayuda. Estos insumos fueron trasladados bajo estrictos protocolos de seguridad a las bodegas del Hub Humanitario en Howard.

    Asimismo, este viernes a las 12:00 m.d. partió hacia Maiquetía, Venezuela, el primer contingente oficial de asistencia, integrado por 13 rescatistas de Sinaproc y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), acompañados por unidades caninas especializadas en la búsqueda de personas atrapadas.

    Evite fraudes. Conozca los centros de acopio y cuentas oficiales de ayuda para Venezuela
    Centro de acopios oficiales.

    Guía de centros de acopio autorizados y seguros

    Para garantizar que las donaciones en especie sean manejadas por canales institucionales confiables, se han validado los siguientes puntos oficiales de recepción:

    • Parque Omar (Casa Club): Recibe agua, fórmulas infantiles, alimentos no perecederos (nuevos y no expirados), herramientas de excavación, linternas y pañales. No se acepta ropa ni calzado. El horario es de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (viernes) y de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. (sábado). Para el interior del país, solicitan hacer las donaciones en las gobernaciones locales.

    • Alcaldía de Panamá (Teatro Gladys Vidal / Edificio Hatillo): Cuenta con modalidad de “Auto Rápido” en la planta baja de la sede alcaldía. Recibe alimentos, insumos médicos, artículos de higiene, herramientas de rescate y ropa ligera en excelente estado. Atiende el viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Este sábado 27 se trasladarán al Parque Urracá de 12:00 m.d. a 2:00 p.m.

    Evite fraudes. Conozca los centros de acopio y cuentas oficiales de ayuda para Venezuela

    • Supermercados Riba Smith: Todas sus sucursales a nivel nacional funcionarán como puntos seguros de entrega en sus horarios regulares hasta el domingo 28 de junio, recolectando agua, alimentos no perecederos, medicamentos de primeros auxilios e higiene.

    • Junta Comunal de Don Bosco: Habilitó centros de acopio en la Estación de Reciclaje de Teremar (6281-0942), en la Casa Comunal de Don Bosco en Los Robles (509-2170), en un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Reciben alimentos no perecederos y artículos de higiene.

    Evite fraudes. Conozca los centros de acopio y cuentas oficiales de ayuda para Venezuela

    • Junta Comunal de Bella Vista: Habilitó su centro de acopio en el Parque Andrés Bello, este viernes de 8:00am a 8:00pm. y el sábado 27. de 8:00 a.m. 3:00 p.m.

    • Están recibiendo alimentos no perecederos, como comida en lata, galletas, leche en polvo, arroz, pastas o avenas, artículos de higiene personal como jabón de baño, jabón de lavar, cepillo y pasta dental, toallas sanitarias, pañales, papel higiénico, desodorante y articulos de emergencia como linternas y baterías, bolsas de basura, ropa seca (limpia y buen estado), mochilas o bolsas reutilizables.

    • Supermercados Xtra: Todas sus sucursales a nivel nacional funcionarán como puntos seguros de recopilación de donaciones y anunciaron que están recolectando agua, alimentos no perecederos, artículos de primeros auxilios y de aseo personal.

    Evite fraudes. Conozca los centros de acopio y cuentas oficiales de ayuda para Venezuela
    Centro de acopio.

    Las autoridades reiteran a la población civil abstenerse de entregar dinero en efectivo a particulares en las calles o realizar transferencias a cuentas bancarias personales que no estén debidamente acreditadas por las instituciones oficiales descritas.

    Martha Vanessa Concepción

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