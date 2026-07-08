Examen de certificación en medicina: así cambiaron los resultados de aprobación

INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

Investigación INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

Los resultados de las últimas dos convocatorias del examen de certificación médica muestran una disminución de 43.95 puntos porcentuales en la aprobación.

Los resultados del Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina, adscrito al Ministerio de Salud (Minsa), obtenidos por este medio mediante una solicitud de información al amparo de la Ley de Transparencia, muestran que mientras en septiembre de 2025 más de la mitad de los evaluados aprobó la prueba, en enero de 2026 solo poco más de uno de cada diez logró alcanzar el puntaje mínimo requerido.

En la convocatoria de septiembre de 2025 participaron 751 aspirantes provenientes de las seis universidades acreditadas para impartir la carrera de Medicina en el país. De ellos, 415 aprobaron el examen, lo que representó un porcentaje nacional de aprobación de 55.26%, mientras que 336 no superaron la prueba.

En contraste, en enero de 2026 fueron evaluados 601 aspirantes y 68 obtuvieron el puntaje requerido para aprobar, equivalente al 11.31% del total. Los otros 533 participantes no alcanzaron la puntuación exigida.

Como antecedente, en la convocatoria del 31 de enero de 2025 el examen se aplicó bajo un criterio de aprobación distinto: los aspirantes debían alcanzar al menos el 41% del puntaje de la prueba para aprobar. De los 600 estudiantes que finalmente se presentaron al examen —17 de los 617 inscritos no acudieron a la evaluación—, 291 lograron superar la prueba, lo que representó un porcentaje nacional de aprobación de 48.5%.

Aunque en la convocatoria de enero pasado participaron 150 aspirantes menos que en septiembre de 2025, la comparación se realiza sobre el porcentaje de aprobación de cada convocatoria y no sobre el número absoluto de estudiantes evaluados. Ambas pruebas se aplicaron bajo el mismo criterio de aprobación: un puntaje mínimo de 427 puntos, equivalente al 45% del examen.

La comparación entre ambas convocatorias (septiembre y enero) refleja una disminución de 43.95 puntos porcentuales en el porcentaje nacional de aprobación.

El Examen de Certificación Básica en Medicina es una prueba estandarizada obligatoria para los egresados de Medicina que aspiran a realizar el internado médico y, posteriormente, obtener la idoneidad para ejercer en Panamá. La evaluación es administrada por el Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina, bajo estándares internacionales.

Este requisito fue establecido mediante la Ley 43 del 21 de julio de 2004, que regula el ejercicio de la medicina en el país, aunque el Consejo comenzó a aplicar oficialmente la evaluación en 2014. Su propósito es unificar y estandarizar los conocimientos mínimos que deben demostrar los nuevos médicos antes de incorporarse al sistema de salud.

Los aspirantes pueden presentar el Examen de Certificación Básica en Medicina en más de una ocasión. Algunos recurren a nuevas convocatorias porque no alcanzaron el puntaje mínimo requerido para aprobar, mientras que otros buscan mejorar el resultado obtenido previamente. Por esta razón, los resultados de cada convocatoria reflejan el desempeño de los participantes evaluados en ese período y no necesariamente corresponden al mismo grupo de aspirantes.

La baja se reflejó en las seis universidades

La reducción en el porcentaje de aprobación se observó en las seis universidades acreditadas que participaron en ambas convocatorias.

La Universidad de Panamá pasó de un porcentaje de aprobación de 98.4% (120 aprobados) en septiembre de 2025 a 64.44% (29 aprobados) en enero de 2026.

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) registró el descenso más pronunciado, al pasar de 83.7% (36) a 7.14% (1).

La Universidad Interamericana de Panamá (UIP) redujo su porcentaje de aprobación de 55.8% (48) a 9.76% (8).

Mientras que la Universidad Latina descendió de 46% (127) a 5.31% (12).

En Columbus University, el porcentaje de aprobación pasó de 45.1% (69) a 11.18% (17) entre ambas convocatorias.

Por su parte, la Universidad Americana (UAM) disminuyó de 21.1% (15) en septiembre de 2025 a 1.22% (1) en enero de 2026. En esta última convocatoria, solo uno de sus 82 aspirantes logró aprobar el examen.

Cambiará nuevamente el puntaje mínimo

Las convocatorias de septiembre de 2025 y enero de 2026 fueron aplicadas bajo el mismo criterio de aprobación. En ambos casos, los aspirantes debían obtener un mínimo de 427 puntos, equivalentes al 45% del puntaje del examen, para aprobar la prueba. Ese porcentaje había sido elevado previamente desde el 41% mediante una resolución emitida en mayo de 2025.

Sin embargo, el requisito volverá a modificarse este año. El Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina aprobó, mediante la Resolución No. 02 del 24 de febrero de 2026, publicada en la Gaceta Oficial No. 30542 del 9 de junio, que a partir de la tercera convocatoria de 2026 los aspirantes deberán obtener 458 puntos, equivalentes al 50% del puntaje del examen, para aprobar la prueba.

Un modelo basado en estándares internacionales

La aplicación de este tipo de exámenes responde a un modelo utilizado en diversos países para evaluar las competencias de los médicos antes de autorizar su ejercicio profesional.

Uno de sus principales referentes es el United States Medical Licensing Examination (USMLE), creado en la década de 1990 para unificar los exámenes de licencia médica en Estados Unidos.

A partir de ese modelo, organismos internacionales como el Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) y el National Board of Medical Examiners (NBME) desarrollaron evaluaciones estandarizadas, como el International Foundations of Medicine (IFOM), utilizadas en distintos países para medir las competencias clínicas esenciales de los futuros médicos.

En Panamá, el Examen de Certificación Básica en Medicina forma parte de ese esquema de evaluación estandarizada y constituye un requisito indispensable para acceder al internado médico y avanzar hacia la obtención de la idoneidad profesional.