Examen de certificación en medicina: solo 11.31% aprobó para ingresar al internado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Solo 68 de 601 aspirantes aprobaron el primer Examen de Certificación Básica en Medicina de enero de 2026. Los resultados evidencian diferencias entre universidades.

Los resultados del primer Examen de Certificación Básica en Medicina de 2026 evidencian una baja tasa de aprobación entre los aspirantes que buscan realizar el internado médico en Panamá. Apenas el 11.31% de los participantes obtuvo el puntaje mínimo requerido, requisito indispensable para acceder al internado y, posteriormente, ejercer en el sistema de salud panameño.

De acuerdo con un informe del Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina, ente adscrito al Ministerio de Salud (Minsa), obtenido por La Prensa mediante una solicitud de información, de los 601 aspirantes evaluados durante la convocatoria de enero de este año, solo 68 alcanzaron el puntaje mínimo requerido, mientras que 533 no aprobaron el examen.

El informe también revela que entre los participantes había 91 aspirantes que ya habían aprobado la prueba en convocatorias anteriores. Estos pueden volver a presentarla para mejorar su puntaje, un aspecto que cobra especial relevancia durante los concursos para optar por plazas de internado en instalaciones del Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS).

En conjunto, las cifras evidencian una baja aprobación en una evaluación diseñada para medir los conocimientos fundamentales y las competencias clínicas esenciales de quienes aspiran a iniciar el internado médico, una de las etapas más importantes en la formación de los futuros profesionales de la salud.

La formación médica inicia en las aulas y se consolida en los hospitales, antes del internado y la especialización. Elysée Fernández

Así quedaron los resultados por universidad

Las cifras muestran diferencias significativas entre las universidades participantes.

La Universidad de Panamá registró el mayor porcentaje de aprobación en esta convocatoria. De sus 45 participantes, 29 aprobaron el examen y 16 no alcanzaron el puntaje requerido, para una tasa de aprobación de 64.44%.

En contraste, otras universidades reportaron porcentajes considerablemente menores.

La Universidad Americana registró un aprobado entre 82 participantes, equivalente a una tasa de aprobación de 1.22%. Columbus University obtuvo 17 aprobados entre 152 participantes, para una tasa de 11.18%.

La Universidad Latina de Panamá, que aportó la mayor cantidad de aspirantes (226), registró 12 aprobados y 214 no aprobados, equivalente a una tasa de aprobación de 5.31%.

Por su parte, la Universidad Interamericana de Panamá presentó 82 participantes, de los cuales ocho aprobaron y 74 no superaron la evaluación.

Mientras tanto, la Universidad Autónoma de Chiriquí registró un estudiante aprobado entre 14 participantes, equivalente a una tasa de aprobación de 7.14%.

Una tendencia preocupante

Alfredo Matos, expresidente del Consejo de Certificación Básica en Medicina, señaló que, al comparar los resultados de enero de 2026 con convocatorias anteriores, se observa una tendencia que ya había sido identificada en evaluaciones previas.

Según explicó, el análisis acumulado de 11 años de resultados evidencia que universidades como Columbus University, la Universidad Americana y la Universidad Latina mantienen porcentajes elevados de estudiantes que no logran aprobar la prueba.

Detalló que, en septiembre de 2025, Columbus University registró un porcentaje de no aprobación de 55%; la Universidad Americana, de 79%; y la Universidad Latina, de 54%. Sin embargo, en enero de 2026 estos porcentajes aumentaron a 88%, casi 99% y 95%, respectivamente.

Matos también indicó que la Universidad Interamericana de Panamá y la Universidad Autónoma de Chiriquí mostraron incrementos importantes en sus porcentajes de estudiantes que no aprobaron la evaluación.

“Esto obliga a analizar más profundamente cómo se están impartiendo las diferentes materias, sobre todo en algunas universidades”, manifestó.

Visión académica e institucional

Sobre el tema, La Prensa consultó a la exministra de Salud y decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Latina de Panamá, Rosario Turner, quien señaló que los resultados de la convocatoria de enero de 2026 representan una variación significativa respecto de los comportamientos históricos registrados por las facultades de medicina del país.

La decana indicó que los resultados deben analizarse de manera “objetiva, técnica y contextualizada”, y recordó que algunos participantes pueden presentar la prueba sin haber concluido completamente su formación médica, mientras que otros la realizan en más de una ocasión como parte de su preparación profesional o para mejorar su puntaje durante los concursos para plazas de internado.

La imagen muestra parte de las respuestas de la doctora Turner.

Turner afirmó, además, que la institución asume los resultados como una oportunidad para continuar fortaleciendo los procesos de formación, acompañamiento académico y mejora continua.

“La formación de un médico no se define por el resultado de una única evaluación, sino por un proceso integral que combina conocimientos científicos, habilidades clínicas, criterio profesional, valores éticos y compromiso humano”, sostuvo.

La nota mínima exigida era de 427 puntos, equivalente al 45% de aprobación, según un criterio establecido mediante una resolución emitida en mayo de 2025. Foto Ilustrativa/Elysée Fernández

Debate sobre estándares y política sanitaria

La discusión sobre los estándares del Examen de Certificación Básica en Medicina también ha escalado al ámbito gubernamental y académico.

Durante la graduación de 74 nuevos médicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, celebrada el 9 de febrero, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, anunció que el puntaje mínimo para aprobar el examen aumentará de manera progresiva cada año, como parte de una estrategia para elevar los estándares de formación médica en el país.

Boyd Galindo explicó que ya existía una propuesta estructurada que respalda este aumento gradual, el cual será aplicado de forma paulatina para permitir la adaptación de estudiantes y universidades. No obstante, reconoció que, a título personal, habría preferido implementar el cambio de manera inmediata.

El anuncio se produjo en medio de cuestionamientos sobre el puntaje mínimo de aprobación, establecido en 45%. Durante el acto, la doctora Marianne Mathieu Pitty, primer puesto de honor de la promoción, cuestionó este porcentaje al señalar que no debería considerarse un estándar adecuado para los futuros profesionales responsables de la atención de la población.

“Corresponde al Gobierno garantizar estándares formativos más altos”, afirmó.

En una entrevista previa con este medio, el ministro también advirtió haber recibido quejas de docentes y directores de hospitales sobre el nivel de preparación de algunos médicos recién egresados.

“Me han dicho que lo que están recibiendo es preocupante. Un médico mal preparado no es como un profesional de otra carrera. Un error aquí puede costar una vida”, expresó Boyd Galindo.

Contexto del examen

La prueba es aplicada y calificada por el National Board of Medical Examiners (NBME), mediante una plataforma digital habilitada únicamente el día de la evaluación.

Desde agosto de 2025, la nota mínima para aprobar el examen aumentó de 41% a 45%, tras la aprobación de la Resolución No. 1 de mayo de 2025 del Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina, publicada el 4 de junio de ese año en la Gaceta Oficial.

No obstante, mediante la Resolución No. 02 del 24 de febrero de 2026, publicada en la Gaceta Oficial No. 30542 el 9 de junio, el Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina estableció que, a partir de la tercera convocatoria de este año, los aspirantes deberán obtener un puntaje mínimo de 458 puntos, equivalente al 50% de aprobación.

Hasta ahora, la nota mínima exigida era de 427 puntos, correspondiente al 45% de aprobación, criterio establecido mediante una resolución emitida en mayo de 2025.

El examen constituye una evaluación estandarizada orientada a medir conocimientos fundamentales y competencias clínicas esenciales antes del ingreso al internado médico.

Los resultados del primer Examen de Certificación Básica en Medicina de 2026, sumados al debate sobre los estándares de aprobación y a las advertencias de las autoridades sanitarias, reavivan la discusión sobre la calidad de la formación médica y los mecanismos de evaluación de los futuros profesionales de la salud.