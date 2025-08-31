Examen de certificación médica postergado por falla tecnológica: Primera prueba con nuevo puntaje mínimo del 45%

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El examen de certificación médica, una prueba indispensable para acceder al internado y obtener la idoneidad para ejercer la profesión, programado inicialmente para el 30 de agosto, fue postergado hasta el 4 de septiembre debido a una falla tecnológica en el servicio de internet.

El Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina del Ministerio de Salud (Minsa), a través de un comunicado, informó que importantes problemas informáticos de última hora, por parte de la empresa encargada del sistema, hicieron imposible la realización del examen por parte de 400 participantes.

Por lo tanto, se cambió la fecha de la prueba para el jueves 4 de septiembre en el mismo lugar Hotel Panamá, manteniendo exactamente las mismas condiciones.

Este será el primer examen de certificación médica que se realizará con el nuevo puntaje mínimo del 45% para los graduados en medicina que deseen ingresar al internado médico. Esta medida fue formalizada mediante la Resolución No. 1 y publicada el 4 de junio de 2025 en la Gaceta Oficial.

Anteriormente, el puntaje mínimo era del 41,5%, según la Resolución No. 3 de 2020. Este ajuste tiene como objetivo elevar los estándares de formación de los futuros médicos, asegurando que los aspirantes cuenten con los conocimientos necesarios para ejercer la medicina de manera competente y segura.

Sin embargo, este cambio representa un reto, especialmente al observarse disparidades significativas en los resultados de exámenes anteriores, donde el rendimiento varió considerablemente entre las universidades de origen.

En la convocatoria más reciente, efectuada el 10 de mayo de 2025, se presentaron 602 aspirantes, de los cuales solo el 55% aprobó el examen. De manera preocupante, el 45% no alcanzó el puntaje mínimo requerido. Además, entre quienes intentaron el examen más de una vez, la tasa de reprobación ascendió a un alarmante 56%, lo que subraya las dificultades persistentes para algunos estudiantes.